У середньому повторно на COVID-19 хворіють за 3-4 місяці після одужання – ЦГЗ

У середньому повторне зараження коронавірусом фіксують за 3-4 місяці після перенесеного захворювання. Про це заявив генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина, повідомляє «Укрінформ».

«Ми запитали в епідеміологів, який період між першим та другим захворюванням. Відповіді були в основному, що цей період був 3-4 місяці, до 5. Але були одиничні відповіді, що це було півтора місяця», – заявив Родина.

Він додав, що ЦГЗ розробив проєкт наказу про епідеміологічний нагляд. У ньому прописане визначення повторного випадку зараження, що дасть змогу впорядкувати отримання інформації про такі випадки.

Раніше у ЦГЗ повідомляли, що в Україні зафіксували понад 1,2 випадків повторного захворювання на COVID-19.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 1 961 956 людей, 40 367 – померли.