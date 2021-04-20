Коронавірус: у МОЗ розповіли про кількість щеплень за добу

В Україні за останню добу від COVID-19 вакцинували 12 144 людини, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«462 791 людина щеплена від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 462 789 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)», – повідомили у МОЗ.

Найбільше щеплень 19 квітня провели у Львівській (1 770), Запорізькій (806) і Хмельницькій (794) областях, а також у Києві (821).

У міністерстві додали, що станом на 19 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 473 989 людей.