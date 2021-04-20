В Україні виявили 8 940 нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні минулої доби виявили 8 940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 414 дітей і 251 медпрацівник, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, за минулу добу шпиталізували 2 042 людей, 367 людей померли. Одужали 12 075 людей.

За добу провели 77 678 тестувань, зокрема методом ПЛР – 37 557, методом ІФА – 16 815, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 306.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) і Київській (647) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 1 961 956 людей, 40 367 – померли.