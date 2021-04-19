«Схеми» опублікували докази, як у локдаун депутат Тищенко влаштував закриту вечірку в готелі

Журналісти програми «Схеми» опублікували докази, які підтверджують, що заступник голови фракції «Слуга народу» Микола Тищенко 18 квітня влаштував закриту вечірку у Fairmont Grand Hotel Kyiv на честь дня народження своєї дружини, попри суворі карантинні обмеження, які діють у столиці у зв’язку з перебуванням міста у «червоній зоні» епідемічної небезпеки.

Серед гостей були й інші представники партії «Слуга народу», святкування тривало понад п’ять годин, гості перебували без захисних масок, свято супроводжувалось салютом, йдеться у репортажі «Схем» з місця події.

Раніше перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив, що фракція взяла тайм-аут, щоб розібратись, чи справді Тищенко організував святкування у столичному готелі у розпал локдауну, інформація про що напередодні поширилась у ЗМІ.

Близько сьомої години вечора 18 квітня знімальна група «Схем» зафіксувала, як до п’ятизіркового готелю Fairmont приїхав Микола Тищенко – народний депутат, заступник голови фракції «Слуга народу» та кум керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Услід за ним почали прибувати відвідувачі у святковому вбранні та з квітами – жоден з них перед входом в готель не скористався захисною маскою. Близько 21-ї, за спостереженнями журналістів, на парковці готелю вже не було вільного місця.

Серед інших на святкування завітав і колега Тищенка по фракції «Слуга народу» – народний депутат Олександр Трухін.

Зафіксували тут і колишнього народного депутата від «Слуги народу», а віднедавна очільника Черкаської обладміністрації Олександра Скічка з дружиною Єлизаветою Юрушевою – генеральною директоркою готелю Fairmont, який належить її батьку Леоніду Юрушеву.

На святкування приїхали і представники столичного забудовного бізнесу, зокрема, Аріе Шварц – колишній генеральний директор девелоперської групи компаній Seven Hills.

Святкування, схоже, відбувалось у зоні Fairmont Gold Lounge. Як йдеться на сторінці готелю у Instagram, це «ексклюзивна клубна зона готелю, що призначена для задоволення потреб найвибагливіших представників сфери бізнесу та подорожуючих».

О 22-й вечора навпроти готелю з Труханового острова почав лунати святковий салют, споглядати який гості вирушили на терасу готелю. Ще з кінця 2019 року Київрада заборонила використання піротехніки та салютів «на період стримування збройної агресії на сході України».

Від власних джерел «Схемам» вдалося отримати запрошення, які дружина Тищенка Алла Барановська надсилала гостям свята. Серед іншого, в ньому гостей також просили не публікувати світлини з події у день святкування та не відмічати локацію.

З 5 квітня в Києві оголошено локдаун або посилений карантин через збільшення кількості захворювань, госпіталізацій та летальних випадків від COVID-19. Ресторани і кафе в столиці закриті та працюють лише на виніс та доставку. Користування громадським транспортом дозволяється лише за спецперепустками. Заборонені масові заходи, а робота ресторанів у готелях дозволена лише для сніданків та замовлень у номер.

Зранку 19 квітня Національна поліція повідомила , що слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі і перевіряють інформацію: «Сьогодні вночі в соціальних мережах з’явилась інформація про те, що депутат Верховної Ради влаштував у готелі у Подільському районі вечірку. Правоохоронці негайно виїхали на адресу для з’ясування обставин».

Правоохоронці додали, що провадження розпочато за статтею 325 Кримінального кодексу України (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).