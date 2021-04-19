«Коментарів не буде»: у Тищенка відмовились від пояснень про ймовірну участь депутата у вечірці під час карантину

У пресслужбі народного депутата від «Слуги народу» Миколи Тищенка заявили, що не коментуватимуть повідомлення у ЗМІ про його ймовірну участь у вечірці під час карантину в одному з київських готелів.

«Перепрошую, але коментарів не буде», – відповіли Радіо Свобода у пресслужбі Тищенка.

19 квітня у столичній поліції повідомили про відкриття кримінального провадження (за статтею про порушення санітарних правил і норм) після перевірки повідомлень у соцмережах, що «депутат Верховної Ради влаштував у готелі у Подільському районі вечірку». Імені депутата в поліції не вказали.

Раніше у ЗМІ та в соцмережах з’явилися повідомлення, що в одному зі столичних готелів проходить святкова вечірка, буцімто влаштована народним депутатом від «Слуги народу» Миколою Тищенком з нагоди уродин його дружини. Сам депутат публічно не коментував ці повідомлення.

З 5 квітня в Києві діє черговий локдаун через збільшення хворих на COVID-19. Спершу планувалося, що він триватиме до 16 квітня, але згодом дію обмежувальних заходів подовжили до 30 квітня.