Поліція Києва склала за добу 50 протоколів за порушення карантину

Національна поліція в Києві склала 50 протоколів за порушення карантинних обмежень за добу 17 квітня. Про це її пресслужба повідомила 18 квітня.

За повідомленням, протягом попередньої доби поліція перевірила 533 підприємства. У більшості випадків порушення виявили в роботі розважальних закладів.

«Правоохоронці зафіксували факти порушення карантинних вимог та притягнули до відповідальності адміністраторів закладів. У результаті за невиконання вимог статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, на посадових осіб поліцейські склали 50 протоколів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень», – йдеться в цитаті начальника поліції Києва Андрія Крищенка.

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Крім того, поліцейські склали 250 адміністративних протоколів щодо відвідувачів закладів.

За перший тиждень посиленого карантину поліція склала 160 адміністративних протоколів за порушення обмежень.

З 5 квітня в Києві діє черговий локдаун через збільшення хворих на COVID-19. Спершу планувалося, що він триватиме до 16 квітня, але згодом дію обмежувальних заходів подовжили до 30 квітня.