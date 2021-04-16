У Києві готують додаткові карантинні обмеження на Великодні свята – Кличко

Запровадження локдауну дозволило стабілізувати ситуацію в Києві, проте вона залишається складною: кількість нових хворих, госпіталізацій та смертей суттєво не зменшується. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко на брифінгу 16 квітня.

З огляду на рівень заповнюваності ліжок у столиці вже готують додаткові протиепідеміологічні заходи на Великодні свята, анонсував він.

«Тепер багато що залежить від самих киян. У нас попереду великі свята. І ми вже готуємо додаткові протиепідеміологічні заходи та норми, аби після свят не сталося інфекційного вибуху. Ці правила розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста. І до Великодня ми їх оприлюднимо», – сказав Кличко.

15 квітня в столиці виявили 1609 інфікованих, померли 49 людей – 18 жінок і 31 чоловік. До стаціонарів потрапили 527 людей.

Усього за період пандемії в місті 4121 летальний випадок від вірусу, а підтверджених випадків на сьогодні 183 300.