Мер Моршина про пілотний проєкт: плануємо за два-три тижні вакцинувати до 70% населення міста

Курортне місто Моршин (Львівська область) розпочало пілотний проєкт із одночасної вакцинації більшості населення. Від п’ятниці, 16 квітня, працює система оповіщення та реєстрації, а першу дозу китайської вакцини Sinovac отримають кількадесят людей, розповів Радіо Свобода голова міста Руслан Ільницький.

«Повноцінна робота двох стаціонарних пунктів щеплення і однієї мобільної бригади буде в понеділок, і ми розраховуємо вакцинувати понад 200, до 300 осіб на день. Першу дозу ми плануємо за 2-3 тижні провести, а через 28 днів – наступна доза. Ми плануємо вакцинувати 70% і більше мешканців. Попередньо проводили опитування місцевих мешканців - зголошувалася понад половина. Тому зараз продовжуємо комунікувати, і таким чином сподіваємось досягнути 70%», – сказав Ільницький.

Уперше в Україні певне місто вакцинуватиметься за окремою схемою. Головна мета цього пілотного проєкту – колективний імунітет місцевих мешканців і працівників санаторіїв, аби зробити місто безпечнішим і відкрити курорт, каже очільник Моршина.

«Бо, на жаль, ми дуже потерпаємо у зв’язку з коронавірусом і карантинними обмеженнями: і в бюджетній сфері, і в роботі. Cанаторії або практично закриті взагалі, або працюють не на повну потужність. Я звертався до голови обласної адміністрації, і до прем’єр-міністра України. Прем’єр дав таке доручення МОЗ і Міністерству розвитку територій. Гарна комунікація, і зрештою, є результат», – сказав мер.

Досвід цього пілотного проєкту з вакцинації потім зможуть використати фахівці з МОЗ, адже всі процеси фіксуватимуться, щоб потім дослідити результати таких одночасних щеплень для більшості мешканців Моршина, каже Ільницький. Надалі стан здоров’я жителів міста і працівників санаторіїв пильно моніторитимуть, резюмує він.

З початку кампанії вакцинації від COVID-19 в Україні першу дозу вакцини отримали 432 815 громадян. П’ять осіб уже отримали дві дози.