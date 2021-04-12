За тиждень у Києві склали 160 протоколів на підприємців через порушення карантину – поліція

За тиждень у Києві склали 160 адміністративних протоколів на підприємців через порушення правил карантину, повідомила поліція. Штрафи становлять від 17 000 до 170 000 гривень.

На фізичних осіб склали 976 постанов через перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. Штраф за це порушення становить від 170 до 255 гривень.

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 861 105 людей. Летальних випадків – 37 301.