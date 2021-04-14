Кличко: жорсткий карантин у Києві триватиме до кінця квітня

Епідеміологічна ситуація в Києві помітно не поліпшилася, відтак карантинні обмеження триватимуть ще 10 днів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 14 квітня.

За його даними, за попередню добу в Києві виявили 1 457 інфікованих коронавірусом, 47 людей померли. Усього за час пандемії в столиці захворіли понад 180 тисяч людей, померла 4 021 людина.

За добу 13 квітня, додав Кличко, госпіталізували 225 людей, а це, за його оцінкою, «дуже багато».

«Також госпіталізували 311 хворих із підозрою на коронавірус та пневмонію. Тобто загалом до стаціонарів медзакладів за добу потрапили 536 людей... Загалом у стаціонарах перебувають 4 261 хворих на коронавірус. 3 173 пербувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3 728 людей. Під апаратами штучної вентиляції легень – 65 хворих. Заповненість ліжок у комунальних закладах – майже 71%», – розповів він.

Відтак, підсумував Кличко, вранці 14 квітня комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій вирішила подовжити додаткові обмежувальні заходи в столиці до 30 квітня.

«У нас немає іншого вибору, інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих і смертей буде ще більше. Тому до 30 квітня в місті діятимуть раніше запроваджені обмеження. Зокрема: залишаються закритими всі школи і дитячі садочки, метро і транспорт працюватимуть винятково за спеціальними перепустками, тобто винятково для працівників критичної інфраструктури. Заклади громадського харчування працюють винятково на доставку. Не працюють продуктові ярмарки», – сказав він.

Мер закликав керівників підприємств відправити працівників на дистанційну роботу, а за можливості – у відпустку.

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«Я закликаю всіх ставитися свідомо до ситуації та дотримуватися необідних правил. Не час бути легковажними. Сьогодні голвне наше завдання – зберегти здоров’я і життя киян, допомогти нашим медикам впоратися з цією хвилею. Не нехтуйте своєю безпекою, маски, дистанція, антисептики, увага до свого здоров’я», – заявив Кличко.

9 квітня мер Києва закликав уряд запровадити загальнонаціональний локдаун. Прем’єр Денис Шмигаль у відповідь заявив, що адаптивний карантин працює і запроваджувати тотальний локдаун по всій країні наразі немає потреби.

З 5 квітня в Києві діє черговий локдаун через збільшення хворих на COVID-19. Спершу планувалося, що він триватиме до 16 квітня.