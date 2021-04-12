У Дніпрі карантинні обмеження продовжили до 30 квітня

Карантинні обмеження в Дніпрі продовжили до 30 квітня. Таке рішення 12 квітня ухвалила комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

За рішенням спецкомісії, школярі 5-11 класів продовжать навчання дистанційно. Разом із тим молодша школа й дитсадки працюватимуть у звичному режимі.

Влада рекомендувала установам, зокрема комунальним, знайти можливість, щоб організувати пріоритетне обслуговування літніх людей з 10:00 до 14:00.

У місті заборонена робота дискотек і нічних клубів. Кафе, бари й ресторани працюють за умови дотримання санітарних норм і тільки до 12-ї ночі. У нічний час їхня робота заборонена, окрім адресної доставки та роботи на винос.

Комісія не скасувала свого попереднього рішення про «погодинні пільги» на проїзд у громадському транспорті. Через посилення карантину пільговики можуть їздити за пільгами тільки з 10:00 до 15:00.

7 квітня суд у Дніпрі задовольнив позов учасника бойових дій на Донбасі В’ячеслава Гаркуші й визнав протиправним рішення спецкомісії міськради про «погодинні» пільги. Воно має набути чинності через місяць після ухвалення.

24 березня в Дніпрі, за рішенням спецкомісії, посилили карантин, запровадивши деякі обмеження «червоної» зони, попри те, що місто поки що перебуває в «помаранчевій». У мерії тоді пояснили, що діють на випередження.