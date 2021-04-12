Закарпаття: додаткові обмеження можуть запровадити в п’яти громадах

На Закарпатті, де нещодавно скасували червоний рівень епідемічної небезпеки, можуть запровадити локальні обмеження. Про це повідомляє Закарпатська обласна державна адміністрація з посиланням на голову ОДА Анатолія Полоскова.

За словами чиновника, місцева державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій визначила п’ять громад, щодо яких «потрібно ввести додаткові обмежувальні карантинні заходи та посилити контроль за епідемічною ситуацією».

Як заявив Полосков, перед областю стоїть завдання перебувати в «жовтій» зоні якомога довше.

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«Закликаю підприємців бути максимально відповідальними, адже йдеться про те, як довго ви зможете працювати. У нас із вами має бути нульова толерантність до порушень – заради того, щоб зберегти життя та здоров’я людей», – сказав він.

10 квітня державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати «червоний» рівень епідемічної небезпеки на Закарпатті. «Укрзалізниця» відновлює курсування потягів на Закарпатті