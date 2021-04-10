«Укрзалізниця» відновлює курсування потягів на Закарпатті

Залізничний перевізник «Укрзалізниця» з 11 квітня відновлює курсування потягів далекого сполучення до Закарпатської області. Про це йдеться в повідомленні компанії 10 квітня.
«Це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, згідно з яким з 00:00 11 квітня у області скасовується червоний рівень епідемічної небезпеки», – зазначає перевізник.
Йдеться про такі напрямки:
- №45/46 Ужгород-Лисичанськ
- №81/82 Ужгород-Київ
- №357/358 Київ-Рахів
- №17/18 Харків-Ужгород
- №15/16 Харків-Рахів
- №4/3 Запоріжжя-Ужгород
- №107/108 Одеса-Ужгород
- №13/14 Київ-Чоп, Солотвино-Київ
- №134/133 Миколаїв-Рахів
- №26/25 Одеса-Рахів
Продаж залізничних квитків відновився з 18 години 10 квітня.
Цього ж дня міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати «червоний» рівень епідемічної небезпеки на Закарпатті.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ