«Укрзалізниця» відновлює курсування потягів на Закарпатті

Залізничний перевізник «Укрзалізниця» з 11 квітня відновлює курсування потягів далекого сполучення до Закарпатської області. Про це йдеться в повідомленні компанії 10 квітня.

«Це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, згідно з яким з 00:00 11 квітня у області скасовується червоний рівень епідемічної небезпеки», – зазначає перевізник.

Йдеться про такі напрямки:

№45/46 Ужгород-Лисичанськ

№81/82 Ужгород-Київ

№357/358 Київ-Рахів

№17/18 Харків-Ужгород

№15/16 Харків-Рахів

№4/3 Запоріжжя-Ужгород

№107/108 Одеса-Ужгород

№13/14 Київ-Чоп, Солотвино-Київ

№134/133 Миколаїв-Рахів

№26/25 Одеса-Рахів

Продаж залізничних квитків відновився з 18 години 10 квітня.

Цього ж дня міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати «червоний» рівень епідемічної небезпеки на Закарпатті.