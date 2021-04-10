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10 квітня 2021, Київ 23:04
Новини | Суспільство

«Укрзалізниця» відновлює курсування потягів на Закарпатті

Таке рішення перевізника стало можливим через скасування червоного рівня епідемічної небезпеки в регіоні

Залізничний перевізник «Укрзалізниця» з 11 квітня відновлює курсування потягів далекого сполучення до Закарпатської області. Про це йдеться в повідомленні компанії 10 квітня.

«Це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, згідно з яким з 00:00 11 квітня у області скасовується червоний рівень епідемічної небезпеки», – зазначає перевізник.

Йдеться про такі напрямки:

  • №45/46 Ужгород-Лисичанськ
  • №81/82 Ужгород-Київ
  • №357/358 Київ-Рахів
  • №17/18 Харків-Ужгород
  • №15/16 Харків-Рахів
  • №4/3 Запоріжжя-Ужгород
  • №107/108 Одеса-Ужгород
  • №13/14 Київ-Чоп, Солотвино-Київ
  • №134/133 Миколаїв-Рахів
  • №26/25 Одеса-Рахів

Продаж залізничних квитків відновився з 18 години 10 квітня.

Цього ж дня міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати «червоний» рівень епідемічної небезпеки на Закарпатті.

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