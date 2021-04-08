УЗ скасовує рух електричок на Хмельниччині, поїзди далекого сполучення курсують без змін

В «Укрзалізниці» повідомили, що з 8 квітня тимчасово скасовується курсування приміських поїздів на території Хмельницької області.

«Приміські поїзди, які проходять транзитом через Хмельницьку область, посадку та висадку пасажирів на території області не здійснюватимуть. При цьому рухомий склад скасованих приміських рейсів у Хмельницькій області буде задіяно на інших маршрутах з метою розвантаження напрямків – це дасть змогу пасажирам подорожувати комфортніше та з більш безпечною розсадкою», – йдеться в повідомленні.

За даними УЗ, через тиждень компанія опрацює формат обмежень щодо Хмельницької області – доти потяги далекого сполучення курсують без змін.

«На цей час не обмежується продаж квитків і висадка-посадка пасажирів», – повідомила «Укрзалізниця», додавши, що окреме рішення про поїзди далекого сполучення буде і щодо Запорізької області.

А поки, вказує перевізник, у Львівській та Запорізькій областях приміські поїзди курсують без змін.

Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій включила Хмельницьку та Запорізьку області до «червоної» карантинної зони з 9 квітня, а у Львові посилений карантин продовжили до 19 квітня.