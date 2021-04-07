Із 9 квітня відновлюється пасажирське сполучення Львів – Рівне – «Укрзалізниця»

Із 9 квітня відновлюється рух регіональних поїздів між Львовом та Рівним, повідомила у середу пресслужба «Укрзалізниці».

«Відновлюється рух регіональних поїздів між обласними центрами Львівщини та Рівненщини, що курсуватимуть із зупинками на станціях Підзамче, Броди, Дубно та Здолбунів», – йдеться в повідомленні.

Перевізник вказує, що з Рівного поїзд вирушатиме о 06:45 і прибуватиме до Львова о 09:35. А зі Львова виїжджатиме о 16:31 і буде в Рівному о 19:16.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів.