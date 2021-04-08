Перевірка «Укрзалізниці» через погіршення показників роботи – компанія обіцяє співпрацю

Компанія «Укрзалізниця» у четвер повідомила, що «усіляко сприяє» в перевірці її роботи «задля встановлення та ліквідації причин, що призвели до погіршання показників».

«Укрзалізниця плідно співпрацює з Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства «Українська залізниця» та усіляко спряє її роботі. Товариство сподівається на конструктивну співпрацю з ТСК задля встановлення та ліквідації причин, що призвели до погіршання показників роботи компанії. Крім того, «Укрзалізниця» розгляне всі зауваження та уточнення ТСК до наданої інформації. Відповіді будуть передані в обсязі та в строки, передбачені чинним законодавством», – йдеться на сайті УЗ.

Таке повідомлення на сайті «Укрзалізниці» з’явилося після того, як голова ТСК ВР з питань перевірки та оцінки стану «Укрзалізниці» Юлія Гришина зі «Слуги народу» повідомила у Telegram про обшуки в компанії.

«Зараз Держбюро розслідувань проводить обшук в центральному офісі «Укрзалізниці», – написала вона, анонсуючи засідання ТСК із заслуховуванням доповідей очільника Мінінфраструктури Владислава Криклія та в.о. голови правління УЗ Івана Юрика щодо «критичної ситуації, яка склалася у відомчих лікарнях із боротьби з COVID-19 і за наслідками аварії 29 березня».

Радіо Свобода наразі намагається отримати деталі щодо обшуків у ДБР.

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з питань перевірки та оцінки стану «Укрзалізниці» у січні цього року. До складу увійшли 13 представників від різних фракцій.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів.