До 21:00 вівторка мають завершити роботи на місці сходження з рейок вагонів поїзда «Інтерсіті+» – УЗ

До 21:00 вівторка мають завершитися відновлювальні роботи поблизу станції Славгород, на місці сходження з рейок вагонів поїзда «Інтерсіті+» сполучення «Київ – Запоріжжя», повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Вісім вагонів піднято. Головний вагон вже на колесах, каркас під час підйому не ушкоджено, для цього довелося вивчати схеми розвантаження Hyundai після доставки з Південної Кореї. Окрім спеціалістів «Укрзалізниці», залучено фахівців Hyundai Rotem, які на місці подій слідкують за мінімізацією пошкоджень і підготовкою до якнайшвидшого відновлення вагонів. Ще 1 вагон буде піднято за допомогою спеціального рельсового крану. Завершення робіт планується до 21:00, після цього – повне відновлення колії і курсування без затримок», – йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

29 березня близько 14:35 у районі селища Славгород Синельниківського району під час руху зійшли з рейок шість останніх вагонів швидкісного потягу «Інтерсіті+» №732 сполучення «Київ – Запоріжжя». Поліція Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту». Причини аварії, внаслідок якої ніхто не постраждав, наразі невідомі.

Напередодні «Укрзалізниця» повідомляла про затримку семи поїздів через сходження з рейок вагонів поїзда «Київ – Запоріжжя».