Зійшов з рейок поїзд «Київ – Запоріжжя»: в УЗ кажуть, що ніхто не постраждав

В «Укрзалізниці» повідомили про сходження у понеділок із рейок пасажирського поїзда №732 сполученням Київ – Запоріжжя, ніхто не постраждав.

«Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. За оперативною інформацією, з рейок зійшло 6 з 9 вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції – Запоріжжя. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів. Наразі «Укрзалізниця» вирішує питання щодо доправлення зазначених пасажирів до станції призначення. Також опрацьовується питання що пошуку резервного складу поїзда для зворотного рейсу», – йдеться в повідомленні.

В УЗ заявили, що створили комісію, яка розслідує причини сходу з рейок декількох вагонів поїзда.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів.