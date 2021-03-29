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29 березня 2021, Київ 17:31
Новини | Події

Зійшов з рейок поїзд «Київ – Запоріжжя»: в УЗ кажуть, що ніхто не постраждав

Під час інциденту у вагонах поїзда було 88 пасажирів, про причини сходження з рейок наразі невідомо

В «Укрзалізниці» повідомили про сходження у понеділок із рейок пасажирського поїзда №732 сполученням Київ – Запоріжжя, ніхто не постраждав.

«Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. За оперативною інформацією, з рейок зійшло 6 з 9 вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції – Запоріжжя. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів. Наразі «Укрзалізниця» вирішує питання щодо доправлення зазначених пасажирів до станції призначення. Також опрацьовується питання що пошуку резервного складу поїзда для зворотного рейсу», – йдеться в повідомленні.

В УЗ заявили, що створили комісію, яка розслідує причини сходу з рейок декількох вагонів поїзда.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів.

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