Укрзалізниця: рух потягів у місці інциденту між Запоріжжям і Дніпром відновили, по 7 рейсах можливі затримки

«Укрзалізниця» повідомляє про вимушену затримку низки рейсів через сходження з рейок декількох вагонів поїзда №732 Київ – Запоріжжя.

«Так, поїзд №731 Запоріжжя-Київ вже вирушив із Запоріжжя і прослідує із затримкою орієнтовно до 4-5 годин. Посадка на цей потяг по Дніпру планується о 19:30, пасажири безкоштовно розміщені в залах очікування», – йдеться в повідомленні.

Також із запізненням на орієнтовно 1-2 години прослідують потяги:

№070 Маріуполь – Львів

№738 Запоріжжя – Київ

№012 Новоолексіївка – Київ

№010 Маріуполь – Київ

№116 Бердянськ – Київ

№088 Новоолексіївка – Ковель.

Точний час запізнення може коригуватись і залежатиме від ходу відновлювальних робіт, які досі тривають, додали в УЗ. Зазначені вище рейси прямуватимуть стандартним маршрутом, але з уповільненням по швидкості.

«Просимо пасажирів з квитками на ці рейси з розумінням поставитися до ситуації, а також безкоштовно скористатися залами підвищеного комфорту на вокзалах. Відновлювальні роботи на пошкодженій ділянці залізничних шляхів продовжаться вночі, тому просимо пасажирів слідкувати за офіційними оновленнями про можливі нові затримки», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні в «Укрзалізниці» повідомили, що внаслідок сходження з рейок шести із дев’яти вагонів поїзда Інтерсіті+ до Запоріжжя за 50 кілометрів до кінцевої станції ніхто не постраждав. Причини інциденту наразі невідомі. «Укрзалізниця» створила комісію, яка розслідує причини аварії. Усі 88 пасажирів рейсу прибули до Запоріжжя резервним поїздом.