Поліція відкрила справу за фактом аварії поїзда «Інтерсіті» на Дніпропетровщині

Поліція Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження за фактом аварії швидкісного поїзда «Інтерсіті» №732 сполучення «Київ – Запоріжжя», повідомляє пресслужба поліції.

Провадження відкрили за статтею «порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту».

«29 березня близько 14:35 у районі селища Славгород Синельниківського району під час руху зійшли з рейок шість останніх вагонів швидкісного потягу «Інтерсіті» № 732 сполучення «Київ – Запоріжжя». Наразі вживаються заходи для ліквідації наслідків аварії», – йдеться в повідомленні.

Причини аварії, внаслідок якої ніхто не постраждав, наразі невідомі.

Тим часом, в «Укрзалізниці» 30 березня повідомили, що продовжують ремонтні роботи на пошкодженій ділянці, а між Запоріжжям та Дніпром налагоджений трансфер для пасажирів. Рух потягів між цими містами тимчасово закритий, а поїзди до/з Маріуполя, Новоолексіївки, Запоріжжя будуть пущені в об’їзд, додали в УЗ.

Як заявив в.о. члена правління, директор філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський, наразі підняли три вагони.

Напередодні «Укрзалізниця» повідомляла про затримку семи поїздів через сходження з рейок шести вагонів поїзда Київ – Запоріжжя.