На Закарпатті вирішили скасувати «червоний» рівень епіднебезпеки – Немчінов

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати «червоний» рівень епідемічної небезпеки на Закарпатті, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram.

«... Скасувати з 00 годин 00 хвилин 11 квітня «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області», – повідомив Немчінов.

За його словами, на Закарпатті відтак діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «жовтого» зони.

Водночас у Telegram-каналі МОЗ «Коронавірус_інфо» вказано, що від сьогодні Івано-Франківська область вийшла з «червоної» зони, тоді як з 11 квітня в «червону» зону входить Харківщина.

Наразі «червона» зона карантинних обмежень діє в 11 регіонах: у Києві, Житомирській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях. З 11 квітня – у 12 регіонах.

В Україні минулої доби виявили 17 463 нових випадків COVID-19, померли 398 людей. З початку пандемії в країні захворіли понад 1 мільйон 841 тисяч, померли – більш ніж 36 тисяч людей.