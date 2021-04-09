Укрзалізниця знімає обмеження на висадку і посадку пасажирів в Івано-Франківській області

«Укрзалізниця» відновлює продаж квитків до Івано-Франківської області та знімає обмеження висадки й посадки пасажирів по станціях регіону після того, як, за рішенням державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, з 00:00 10 квітня Прикарпаття переходить з «червоної» до «жовтої» зони карантинних обмежень, повідомляє пресслужба УЗ.

«Також рішенням державної комісії з ТЕБ і НС «червону» зону введено у Харківській області, проте наразі не буде запроваджено обмежень залізничного руху у регіоні: Укрзалізниця, МІУ та МОЗ матимуть тиждень на подання пропозицій щодо організації перевезень в області», – додали в компанії.

Раніше сьогодні на позачерговому засіданні державна комісія з ТЕБ і НС вирішила, що Івано-Франківська область вийде з «червоної» зони епідемічної небезпеки з 10 квітня.

Комісія також вирішила запровадити на території Харківської області «червону» зону епідемічної небезпеки від 11 квітня.

«Укрзалізниця» зупиняла висадку і посадку пасажирів в Івано-Франківській області з 7 березня через дію там посиленого карантину.