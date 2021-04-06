Івано-Франківщина найближчим часом може стати «помаранчевою» – Шмигаль

Івано-Франківська область, яка взимку першою увійшла до «червоної» зони епідемічної небезпеки через стрімке поширення коронавірусної хвороби COVID-19, може найближчим часом стати «помаранчевою», повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомила 6 квітня пресслужба президента, голова уряду сказав про це на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби, яка відбулася під головуванням президента Володимира Зеленського.

За словами Шмигаля, темпи приросту кількості хворих уповільнилися. Зокрема, вирівнюється ситуація в Івано-Франківській області – зараз із лікарень виписується більше осіб, ніж потрапляє.

«Це означає, що при збереженні такої динаміки найближчим часом область може потрапити до «помаранчевої» зони», – сказав голова уряду.

Раніше сьогодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що дотримання карантинних обмежень регіонами і громадянами дає результат – зменшується кількість важких хворих на коронавірусну хворобу та навантаження на медичну систему.

«Якщо 1 березня 2021 року заповненість ліжок із киснем в Івано-Франківській області складала 82,5%, то сьогодні, після дотримання регіоном карантинних обмежень, зайняті вже тільки приблизно 37% ліжок», – сказав Степанов.

З 26 лютого Івано-Франківська область увійшла до «червоної зони» карантину через погіршення епідемічної ситуації. Там також запровадили обмеження жорстокого карантину.