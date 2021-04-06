ДСНС розгорнула мобільний госпіталь для хворих на COVID-19 на Хмельниччині

Державна служба з надзвичайних ситуацій розгорнула мобільний госпіталь для хворих на COVID-19 у місті Славута на Хмельниччині.

Як зазначили у ДСНС, госпіталь перевезли з селища Богородчани у Івано-Франківській області.

Госпіталь, який розмістили на території Славутської міської лікарні, складається з 35 наметів, з яких 24 – це госпітальна база, розрахована на 120 ліжок.

У госпіталі функціонує блок інтенсивної терапії та палати для пацієнтів. Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором. Крім цього, госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення та може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров’я, заявили у ДСНС.

У відомстві наголосили, що госпіталь готовий приймати пацієнтів.

Минулої доби в Україні виявили 13 276 нових випадків. 2 545 людей госпіталізували, одужали – 10 240, померли 430 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 769 164 людини, 35 017 – померли, 1 362 379 – одужали.