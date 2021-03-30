На Івано-Франківщині демонтують мобільний госпіталь. У ньому побували 17 хворих на COVID-19

Рятувальники 30 березня згортають мобільний госпіталь у Богородчанах на Івано-Франківщині, повідомив Радіо Свобода головний директор Богородчанської центральної районної лікарні Іван Коляджин.

Польовий госпіталь, який належить Державній службі з надзвичайних ситуацій, почали розгортати біля приміщення лікарні 20 лютого. У наметах поставили ліжка і кисневі концентратори, медичне обладнання.

Перший пацієнт потрапив сюди 10 березня. Протягом усього часу в ньому пролікували 17 хворих із COVID-19 із різних районів області.

«Сьогодні у лікарні є 101 хворий і троє – у реанімації. Місць достатньо у стаціонарі. Хворі у тяжкому і середньому стані і немає дня, щоб не поступав хтось. Завантаження найбільше було, коли лежали 230 хворих. Спалах захворюваності вже впав», – повідомив Коляджин.

Богородчанська лікарня з 22 лютого перепрофільована на «ковідну». Тут загалом можуть прийняти 250 пацієнтів і під’єднати їх до кисню при потребі.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запровадила на Івано-Франківщині «червоний рівень» епідеміологічної небезпеки з 26 лютого, досі це рішення залишається чинним. На Прикарпатті за останню добу виявили 297 позитивних ПЛР-тестів, одинадцять людей померли від COVID-19.

Обласна комісія з надзвичайних ситуацій послабила деякі карантинні обмеження, зокрема закладах дошкільної освіти, згодом у закладах загальної середньої освіти, з 29 березня відчинили дитячі садочки, а з 5 квітня працюватиме молодша школа, знято блокпости на в’їзді в область, окрім села Поляниця, це доїзд у курорт «Буковель».