В Івано-Франківську хочуть відкрити додатковий госпіталь для хворих на COVID-19

В Івано-Франківську міська влада хоче відкрити додатковий госпіталь для хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Як повідомив міський голова Руслан Марцінків, для цього планують переобладнати міську поліклініку №2.

«Завтра зранку скликаємо комісію з надзвичайних ситуацій. І на базі міської поліклініки №2, яка на вулиці Довга, 42, будемо робити додатковий госпіталь. Потрібно до двох діб, щоб приготувати приміщення і почати приймати там пацієнтів», – написав Марцінків на своїй сторінці у фейсбуці 10 березня.

Він закликав жителів міста і медичний персонал поставитися до цього рішення з розумінням.

«Бо наразі якщо виписується кожен день по 25-30 людей, то звертається з запитом на госпіталізацію 60-70 пацієнтів щодня. Це непопулярні кроки, але необхідні. Тож прошу ставитися до них із розумінням», – додав мер.

Івано-Франківщина – один із тих регіонів України, де склалася складна ситуація через зростання кількості нових випадків COVID-19 і переповненість лікарень, які приймають хворих із коронавірусною інфекцією. Тут оголошений червоний рівень епіднебезпеки.