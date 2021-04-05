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05 квітня 2021, Київ 20:56
Фотогалереї

Перший день локдауну в Києві у фото

Від 5 квітня в Києві посилено карантинні заходи через збільшення хворих на COVID-19, зокрема, закрили дитячі садки, школи, а громадський транспорт, в тому числі і метро, працюватиме тільки за спецперепустками.

Через обмежений доступ до громадського транспорту 5 квітня в місті спостерігають значні затори.

Комунальний транспорт був майже порожнім, а потенційним пасажирам, в яких не було спеціальних перепусток, доводилося йти пішки або винаймати таксі, ціна якого виросла у кілька разів.
Із 5 квітня в Києві громадський транспорт працює лише за перепустками. Маршрутки теж
1 Із 5 квітня в Києві громадський транспорт працює лише за перепустками. Маршрутки теж
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Через обмеження роботи громадського транспорту в Києві утворилися затори
3 Через обмеження роботи громадського транспорту в Києві утворилися затори
А ціни на таксі зросли у кілька разів
4 А ціни на таксі зросли у кілька разів
Водій у заторі на проспекті Перемоги дивиться у свій мобільний телефон
5 Водій у заторі на проспекті Перемоги дивиться у свій мобільний телефон
Департамент транспортної інфраструктури КМДА видав 437 тисяч спеціальних перепусток для користування громадським транспортом, повідомила у понеділок пресслужба столичної адміністрації.&nbsp;За даними КМДА, загалом надрукували 500 тисяч перепусток
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Департамент транспортної інфраструктури КМДА видав 437 тисяч спеціальних перепусток для користування громадським транспортом, повідомила у понеділок пресслужба столичної адміністрації. За даними КМДА, загалом надрукували 500 тисяч перепусток
5 квітня в поліції Києва повідомили про&nbsp;посилення заходів&nbsp;через карантинні обмеження. Правоохоронці, зокрема, перевіряють наявність спеціальних перепусток у пасажирів, які заходять на зупинках у громадський транспорт та метрополітен. Крім того, посилені мобільні групи правоохоронців контролюють, щоб транспорт не був переповнений
7 5 квітня в поліції Києва повідомили про посилення заходів через карантинні обмеження. Правоохоронці, зокрема, перевіряють наявність спеціальних перепусток у пасажирів, які заходять на зупинках у громадський транспорт та метрополітен. Крім того, посилені мобільні групи правоохоронців контролюють, щоб транспорт не був переповнений
Жінка свариться з працівником поліції у зв&rsquo;язку з відсутністю спеціальної перепустки для&nbsp; пасажирів
8 Жінка свариться з працівником поліції у зв’язку з відсутністю спеціальної перепустки для  пасажирів
Вагон метрополітену на станції &laquo;Академмістечко&raquo; в ранішній час пік
9 Вагон метрополітену на станції «Академмістечко» в ранішній час пік
Метрополітен працював у звичайному режимі, але через карантинні обмеження майже був порожній
10 Метрополітен працював у звичайному режимі, але через карантинні обмеження майже був порожній
Станція метро &laquo;Золоті Ворота&raquo; в обідній час
11 Станція метро «Золоті Ворота» в обідній час
Комунальний наземний транспорт був майже порожнім, пасажирам, в яких не було спеціальних перепусток, доводилося йти пішки або винаймати таксі
12 Комунальний наземний транспорт був майже порожнім, пасажирам, в яких не було спеціальних перепусток, доводилося йти пішки або винаймати таксі
Ті, кому дозволяє здоровʼя і відстань, пересіли на велосипеди
13 Ті, кому дозволяє здоровʼя і відстань, пересіли на велосипеди
Закритий майданчик дитячого садка в центральній частині міста.&nbsp;Посилений карантин у Києві триватиме щонайменше до 16 квітня
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Закритий майданчик дитячого садка в центральній частині міста. Посилений карантин у Києві триватиме щонайменше до 16 квітня
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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