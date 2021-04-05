Перший день локдауну в Києві у фото

Від 5 квітня в Києві посилено карантинні заходи через збільшення хворих на COVID-19, зокрема, закрили дитячі садки, школи, а громадський транспорт, в тому числі і метро, працюватиме тільки за спецперепустками.
Через обмежений доступ до громадського транспорту 5 квітня в місті спостерігають значні затори.
Комунальний транспорт був майже порожнім, а потенційним пасажирам, в яких не було спеціальних перепусток, доводилося йти пішки або винаймати таксі, ціна якого виросла у кілька разів.
Через обмежений доступ до громадського транспорту 5 квітня в місті спостерігають значні затори.
Комунальний транспорт був майже порожнім, а потенційним пасажирам, в яких не було спеціальних перепусток, доводилося йти пішки або винаймати таксі, ціна якого виросла у кілька разів.
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