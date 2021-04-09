Івано-Франківська область вийде з «червоної» зони 10 квітня, Харківська увійде – 11-го

Івано-Франківська область вийде з «червоної» зони епідемічної небезпеки з 10 квітня. Таке рішення на позачерговому засіданні 9 квітня ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Комісія також вирішила запровадити на території Харківської області «червону» зону епідемічної небезпеки від 11 квітня, написав Немчінов у телеграмі.

«Встановити з 00 години 00 хвилин 11 квітня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської області та застосувати на території Харківської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки; скасувати з 00 годин 00 хвилин 10 квітня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Івано-Франківської області», – процитував рішення Немчінов.

Про те, що Івано-Франківська область, яка взимку першою увійшла до «червоної» зони епідемічної небезпеки через стрімке поширення коронавірусної хвороби COVID-19, може найближчим часом стати «помаранчевою», раніше повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, темпи приросту кількості хворих там уповільнилися.

Натомість влада у Харківській області, зокрема у Харкові, заявляла про погіршення ситуації з COVID-19 і запроваджувала деякі обмеження, не чекаючи рішення урядової комісії.