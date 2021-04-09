Суд у Дніпрі визнав незаконним рішення міської влади про «погодинні» пільги на проїзд через карантин

Суд у Дніпрі задовольнив позов учасника бойових дій на Донбасі В’ячеслава Гаркуші й визнав протиправним рішення спецкомісії міськради про «погодинні» пільги на проїзд у громадському транспорті через карантин. Відповідне рішення ухвалив Дніпропетровський окружний адміністративний суд.

За рішенням міської комісії з питання техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, через посилення карантину в Дніпрі пільговики можуть їздити за пільгами в громадському транспорті тільки з 10:00 до 15:00.

Як розповів Радіо Свобода сам боєць, який є фаховим юристом, позов він подав 30 березня.

«Рішення є незаконним, бо порушує права осіб, які користуються пільговим проїздом, бо це право встановлене на рівні законом і не може бути обмежене рішенням органу місцевого самоврядування. Сперечатися з кондукторами й водіями немає сенсу, вони не юристи, виконують вказівку свого керівництва, тому було вирішено подати адміністративний позов до суду. Нам важливе визнання самого факту визнання протиправним цього рішення, щоб у майбутньому чиновники не ухвалювали таких рішень», – сказав В’ячеслав Гакуша.

Суд визнав протиправним і нечинним пункт постанови міської влади, який стосується обмеження пільг.

Наразі в окружному адмінсуді Дніпра перебуває ще щонайменше два позови учасників бойових дій на Донбасі, які оскаржують обмеження пільгового проїзду. Так, ветеран Олександр Пафомкін вважає рішення міської влади таким, що дискримінує пільговиків і порушує законодавство, а ще – вимагає надати його наукове обґрунтування.

24 березня в Дніпрі, за рішенням спецкомісії, посилили карантин, запровадивши деякі обмеження «червоної» зони, попри те, що місто поки перебуває в «помаранчевій». У мерії тоді пояснили, що «діють на випередження», а невдоволення містян викликане їхньою непоінформованістю про ситуацію.