У Дніпрі ветеран бойових дій на Донбасі оскаржує рішення міської влади про «погодинні пільги» через карантин

У Дніпрі учасник бойових дій на Донбасі Олександр Пафомкін оскаржує рішення місцевої влади про посилення карантину в частині обмеження дії пільг на проїзд у громадському транспорті. Позовну заяву він подав до окружного адміністративного суду, повідомив кореспонденту Радіо Свобода Олександр Пафомкін.

За рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, через посилення карантину пільговики можуть їздити за пільгами в громадському транспорті тільки з 10:00 до 15:00.

Позивач вважає це рішення таким, що дискримінує пільговиків і порушує чинне законодавство, а ще – хоче побачити від міської влади його наукове обґрунтування.

«Спецкомісія не мотивувала своє рішення: чому саме пільгові категорії до 10-ї ранку й із 3-ї дня є активними переносникам коронавірусної інфекції. Доведіть, що саме пільговики – пенсіонери, учасники бойових дій тощо – є небезпечними поширювачами коронавірусу. Щодо цього немає ніякої експертної думки. У законодавстві про місцеве самоврядування чітко прописані функції місцевої влади. Такі обмеження може запроваджувати тільки Верховна рада чи уряд, якщо б у нас був надзвичайний стан. А так – маршрутки їздять набиті, водії – без масок, а крайніми зробили пільговиків», – заявив у коментарі Радіо Свобода ветеран.

Він також додав, що рішення комісії мало б бути оформлене на спеціальному бланку, а на сайті міської ради воно оприлюднене на звичайному аркуші, без «шапки», але з підписами двох посадовців.

Раніше в коментарі Радіо Свобода дніпровська юристка Віталія Серебрянська зазначила, що запровадження «погодинної» дії пільгу місті – незаконне й може бути оскаржене в суді.

24 березня в Дніпрі, за рішенням спецкомісії, посилили карантин, запровадивши деякі обмеження «червоної» зони, попри те, що місто поки перебуває в «помаранчевій». У мерії тоді пояснили, що «діють на випередження», а невдоволення містян викликане їхньою непоінформованістю щодо ситуації.