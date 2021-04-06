Воювали цілодобово, а пільга на проїзд – «погодинна». Учасники бойових дій судяться з владою через карантинні обмеження

Учасники бойових дій на Донбасі судяться з місцевою владою через обмеження пільг на проїзд у зв’язку з посиленням карантину. Після початку пандемії в одних українських містах ці пільги взагалі тимчасово призупинили, в інших – запровадили їхню «погодинну» дію. Колишні бійці доводять у судах, що це незаконно, і навіть вимагають від місцевих посадовців компенсацій моральної шкоди.

Чи є результат і як відстояти своє право на пільговий проїзд?

Олександр Пафомкін – учасник бойових дій на Донбасі, воював у складі 72-ї окремої механізованої бригади, наразі мешкає в Дніпрі. Розповідає: обурений пунктом нещодавнього рішення місцевої спецкомісії з техногенної безпеки, який обмежує дію пільг на проїзд у громадському транспорті. За цим документом, через посилення карантину пільговики можуть їздити безкоштовно тільки з 10:00 до 15:00. В інші години пільга не чинна.

Де наукові докази?

Олександр Пафомкін подав позов до окружного адмінсуду й вимагає скасування «дискримінаційного» пункту постанови. Такі обмеження може запроваджувати тільки парламент чи уряд, і то – якщо б в Україні був надзвичайний стан, висловлює упевненість боєць.

Доведіть науково, щоб ми бачили, що саме пільговики – пенсіонери, учасники бойових дій тощо – є небезпечними поширювачами коронавірусу. А то це чиста дискримінація

Він також каже: хоче побачити від міської влади наукове обґрунтування її ухвали – чому саме пільговики й саме до 10-ї ранку й із третьої дня є активними переносникам коронавірусу?

«Мотивація у мене така: я не бачу обґрунтованих науково підстав саме до обмеження пільговиків, бо йде якесь плювання на відьом. Доведіть науково, щоб ми бачили, що саме пільговики – пенсіонери, учасники бойових дій тощо – є небезпечними поширювачами коронавірусу. А то це чиста дискримінація. Чи, може, це навмисно робиться для створення соціальної напруженості в суспільстві? Я не розумію логіки», – сказав у коментарі Радіо Свобода ветеран.

Не тільки скасувати, а й компенсувати моральні збитки

Олександр Пафомкін – не єдиний, хто позивається до місцевої влади Дніпра через обмеження пільг.

Юристка Правозахисної групи «Січ» Юлія Полєхіна допомогла скласти й відправити до суду позовну заяву ще одному військовослужбовцеві з Дніпра. Наразі працює над черговим позовом.

Це рішення міської комісії безглузде, це все одно, що сьогодні твоя субсидія діє з 10:00 до 15:00, а в інші години – не діє

Вона каже: в суді не тільки домагатимуться скасування рішення місцевої влади як дискримінаційного й незаконного, а й клопотатимуться про компенсацію моральної шкоди.

«Ніяка комісія – міська, обласна тощо – не може взяти й перекреслити пільги, які людині гарантовані державою. У цьому протоколі вони посилаються на постанову Кабінету міністрів, але вона не містить ніде пункту про обмеження пільг. Це рішення міської комісії безглузде, це все одно, що сьогодні твоя субсидія діє з 10:00 до 15:00, а в інші години – не діє. І це стосується не тільки військовослужбовців. Наприклад, у маршрутці написано, що для дітей-сиріт вартість проїзду – 6 гривень. Звідки взялася ця сума?.. У нашому позові ми додавали ще вимогу про виплату моральної шкоди, бо для бійців щоденне відстоювання свого права на проїзд – це стрес. Вони не відчувають підтримки інших пасажирів. «Тобі що, шкода заплатити?», «Ти що – бомж?» – у маршрутках ще й не таке можна почути», – розповіла Юлія Полєхіна.

Кажуть, що дбали про здоров’я пільговиків і про незбитковість транспорту

У міськраді Дніпра кажуть, що рішення про обмеження щодо пільгового проїзду ухвалювали колегіально, всією комісією, до складу якої входять і представники транспортної сфери.

«Пільги ми просто обмежили в часі, щоб уникнути численного скупчення людей в транспорті в години «пік». Але скасовуються не всі пільги, наприклад, учні шкіл 1-4 класів зможуть використовувати право безкоштовного проїзду в будь-який час», – заявив керівник спецкомісії, заступник міського голови Михайло Лисенко.

Голова профспілки автоперевізників Дніпропетровщини Михайло Тонконогий зазначає, що «погодинна» дія пільг допомагає дещо розвантажити маршрутки в «години пік».

Самі пільговики мають розуміти, що цей захід вимушений і направлений на захист їхнього здоров’я

Є й економічні розрахунки, каже він.

«Самі пільговики мають розуміти, що цей захід вимушений і направлений на захист їхнього здоров’я. Чому пільговики їздять безкоштовно з 10:00 до 15:00? Бо ми маємо якось убезпечити в години пік ці категорії від додаткового ризику зараження коронавірусом. До того ж, зараз водії мають брати тільки сидячих пасажирів (деякі водії на свій страх і ризик беруть стоячих), і якщо ми будемо возити пільговиків за кількістю сидячих місць, то водій собі навіть на дизпаливо не заробить. А йому ще треба дати виручку на підприємство, мати кошти на амортизацію транспортного засобу тощо», – сказав Радіо Свобода Михайло Тонконогий.

Водночас голова профспілки повідомив, що рішення про «погодинну» дію пільг ніяк не вплине на компенсації проїзду пільговиків, які перевізники отримують з бюджету, адже ці суми й так недостатні.

«У Дніпрі міська рада компенсує десь 20 мільйонів на рік за перевезення пільговиків – на всіх перевізників разом. Це складає приблизно 8-10% від реальних затрат на перевезення людей із пільгами, тобто це копійки», – додав представник перевізників.

Оскаржив, але не виконують – досвід бійця з Рівного

Учасник бойових дій на Донбасі з Рівного Віктор Кошкін вже майже рік судиться з владою свого міста через проїзд. Він вимагає скасування рішення міської комісії техногенно-екологічної безпеки, яким на час карантину скасували дію пільг у громадському транспорті.

Минув місяць від рішення суду, нічого не змінилося

Віктор Кошкін подав позов у липні 2020 року і вже двічі виграв: і суд першої інстанції – у жовтні минулого року, й апеляційний – у березні нинішнього. Однак пільговий проїзд у Рівному в повному обсязі так і не запрацював, зазначає ветеран. Ще до рішення суду мерія частково відновила пільговий проїзд у транспорті – у певні години, з 10:00 до 16:00. Та й це незаконно, каже ветеран.

«У лютому 2020 року Конституційний суд ухвалив рішення про те, що учасників бойових дій не можна позбавляти пільг. Якщо держава це робить, таким чином вона підриває до себе довіру. Коли мені відмовляли в безоплатному проїзді, я декілька разів викликав поліцію, говорив, що мене примушують платити, незважаючи на статус ветерана, незважаючи на рішення суду. 4 березня я виграв апеляцію й поставив до відома міську владу про це. Однак в мерії мені озвучили таку позицію перевізників: якщо вони починають возити за пільгами учасників бойових дій, то вони зупиняють транспорт. У нас 4,5 тисячі учасників бойових дій і інвалідів війни, майже половина з них має власні авто й не користується громадським транспортом, тобто це не така велика кількість пільговиків, щоб говорити про значні збитки перевізників. Минув місяць від рішення суду, нічого не змінилося», – зазначив у розмові з Радіо Свобода Віктор Кошкін.

Він також додав, що після його звернення поліція Рівного відкрила кримінальне провадження через невиконання рішення суду міською владою. Це було ще в листопаді минулого року, однак ніяк не вплинуло на ситуацію, а результати розслідування наразі невідомі.

В інших містах

У січні 2021 року в Чернігові Олександр Гашпар, який має першу групу інвалідності, виграв суд проти місцевої влади. Суд визнав протиправним рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки про обмеження перевезення пільгових категорій у «години пік». У рішенні комісії мовилося про те, що з 6:00 до 9:00 ранку та з 16:00 до 19:00 пасажири-пільговики мають сплачувати повну вартість квитка.

У березні нинішнього року, також після рішення суду, в Кропивницькому скасували обмеження часу пільгового проїзду в громадському транспорті.

Як діяти, щоб відстояти пільгу

Відмова перевізника у пільговому перевезенні учасників бойових дій є незаконною. Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуці Юридична служба Збройних сил України. Юристи пояснили: у таких випадках слід звертатися із заявою або скаргою до поліції або до теруправління Державної служби України з безпеки на транспорті. Оприлюднили також зразок скарги.

«Доволі часто трапляються випадки, коли перевізник відмовляє у пільговому перевезенні учасників бойових дій, обґрунтовуючи тим, що припинив перевезення пільгових категорій у зв’язку з відсутністю компенсацій чи непідписанням з ним договору про пільгові перевезення. Проте такі дії є неправомірними, а будь-яка відмова від перевезення пільгових категорій є незаконною», – мовиться в повідомленні.

Юристка правозахисної групи «Січ» Юлія Полєхіна також радить звертатися до поліції – викликати патрульних, коли від пільговика вимагають сплатити за проїзд. Однак спершу треба спробувати поговорити з водієм, який порушує право на пільгу.

«Спершу треба намагатися достукатися до водія, пояснити, що пільга діє і скасування незаконне. Якщо є конфлікт з водієм, це треба зафіксувати, зняти на відео. Далі я завжди раджу викликати поліцію. Хоча й тут можуть бути нюанси. Мені відомі випадки, коли поліція відмовлялася приїздити під приводом того, що маршрутка вже від’їхала. Треба викликати поліцію на кінцеву зупинку, в тупик й бути готовим витратити час на з’ясування ситуації. Звичайно, часто пасажир не має часу лаятися, виходити з транспортного засобу, давати інформацію поліції, але це єдине, що я можу порадити», – сказала Радіо Свобода юристка.