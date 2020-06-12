З 1 липня у Києві пільговики з інших міст їздитимуть у громадському транспорті на загальних підставах

Із 1 липня столиця вимушено змінює умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, проїзд пільгових категорій громадян, які не зареєстровані в Києві, але мають право пільгового проїзду міським громадським транспортом, буде здійснюватися на загальних підставах.

«Відшкодування ж витрат на проїзд здійснюватимуть органи соціального захисту населення за місцем реєстрації людини», – зазначив Кличко.

У КМДА пояснили, що з 1 липня пасажири, які користуються пільгами на проїзд і не зареєстровані в Києві, для проїзду у громадському транспорті столиці мають придбати квиток або чек за сплату проїзду і звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат.

«Такі кроки є вимушеними та викликані тим, що послуги з пільгового проїзду осіб, які не зареєстровані в Києві, столичним перевізникам із державного бюджету не компенсують», – наголосив Кличко.

Він зазначив, що пасажири, які мають пільги і зареєстровані в Києві, і надалі користуватимуться громадським транспортом за рахунок міського бюджету – за «карткою киянина», яку можна оформити у будь якому відділенні державного «Ощадбанку».

У Києві після послаблення карантину із 23 травня запрацював наземний пасажирський транспорт, підземка відновила роботу 25 травня.