Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 червня 2020, Київ 17:47
Новини | Суспільство

«Київпастранс» анонсує часткове відновлення роботи міської електрички

Про відновлення звичайного (кільцевого) руху міських електропоїздів кільцем навколо столиці «Київпастранс» повідомить окремо

З 8 червня міські електропотяги відновлять рух за окремими напрямками, повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

За повідомленням, потяги курсуватимуть за напрямками «Станція Троєщина – станція Троєщина-2 – станція Почайна», та в зворотньому: «Станція Почайна – станція Троєщина-2 – станція Троєщина».

Читайте також: Київ визначив умови повернення до карантинних обмежень – Кличко

«Потяги курсуватимуть у години «пік», а також по суботах і неділях. Про відновлення звичайного (кільцевого) руху міських електропоїздів Київським залізничним кільцем буде повідомлено додатково. Приносимо вибачення за тимчасові незручності», – йдеться в заяві підприємства.

Карантинні заходи в Києві почали послаблювати з 12 травня. Від 23 травня в місті у звичайному режимі запрацював наземний громадський транспорт, 25 травня – відкрили метро.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG