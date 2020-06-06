«Київпастранс» анонсує часткове відновлення роботи міської електрички

З 8 червня міські електропотяги відновлять рух за окремими напрямками, повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

За повідомленням, потяги курсуватимуть за напрямками «Станція Троєщина – станція Троєщина-2 – станція Почайна», та в зворотньому: «Станція Почайна – станція Троєщина-2 – станція Троєщина».

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«Потяги курсуватимуть у години «пік», а також по суботах і неділях. Про відновлення звичайного (кільцевого) руху міських електропоїздів Київським залізничним кільцем буде повідомлено додатково. Приносимо вибачення за тимчасові незручності», – йдеться в заяві підприємства.

Карантинні заходи в Києві почали послаблювати з 12 травня. Від 23 травня в місті у звичайному режимі запрацював наземний громадський транспорт, 25 травня – відкрили метро.