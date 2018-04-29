Чи погодяться українці замість безкоштовного проїзду отримувати грошову компенсацію?

Ольга Боцула

Про те, що пільги на проїзд замінять на грошові компенсації, стало відомо у березні цього року. Такий порядок затвердив Кабінет міністрів. Це стосується усіх видів транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах. Розраховуватися з людьми та змінювати ліміт у 30 поїздок на місяць має місцева влада. Які категорії громадян можуть скористатися новою послугою? Як нараховуватимуть гроші? Кому монетизація пільг на проїзд вигідна? Відповідь на ці питання Радіо Свобода з’ясовувала з експертами.

Як визначатимуть розмір грошових виплат пільговикам?

Розмір щомісячної готівкової виплати на проїзд затверджуватимуть органи місцевого самоврядування. Уряд встановив мінімальну кількість поїздок пільговиків у транспорті, які місцева влада має покрити із власного бюджету, зазначив директор консалтингової компанії «William Invest Expert», експерт з питань транспорту Віктор Медвідь.

«Чи впроваджувати монетизацію пільг на проїзд, у кожному регіоні вирішуватимуть самостійно. Розмір грошових виплат визначатимуть, помноживши середню вартість проїзду в міському комунальному транспорті на 30 поїздок. У кожній області ця сума буде різною», –зауважив експерт.

Яким пільговикам відшкодують гроші за проїзд?

Якщо місцева влада ухвалить рішення компенсувати громадянам вартість проїзду у громадському транспорті, наступним етапом стане верифікація пільговиків. Тобто, люди мають засвідчити, що справді мають право на відшкодування проїзду. Система розрахунку компенсації несправедлива для внутрішніх обласних автобусних перевезень, впевнений експерт з питань транспорту Віктор Медвідь.

«Згідно із середнім ринковим тарифом, така система компенсує гроші за 20 поїздок у міському транспорті. Що стосується внутрішніх обласних перевезень, то коефіцієнт нарахування становитиме 30%. Середня вартість внутрішніх обласних перевезень удвічі вища від міських. Тому людина замість 20 поїздок, зможе оплати лише 3-4 поїздки», – пояснює експерт.

Кому монетизація пільг на проїзд вигідна?

У виграші залишаться не лише перевізники, але й пенсіонери, вважає Віктор Медвідь.

«Прибутки перевізників збільшаться приблизно на 15%-20%. За проїзд платитимуть пільговики, які раніше цього не робили. Також у виграші будуть ті пенсіонери, які з тих чи інших причин не користуються громадським транспортом. Для них такі грошові компенсації стануть доплатою до пенсії», – коментує експерт.

«30 поїздок на місяць – замало», – вважає багатодітна мати Марія Ясінська.

Марія Ясінська – мати п’ятьох неповнолітніх дітей. Жінка користується громадським транспортом. Разом із сім’єю здійснює до 12 поїздок на день.

«Для моєї багатодітної сім’ї не вистачить 30 поїздок на місяць. Київ –велике місто, інколи доводиться навіть декілька разів пересідати з одного транспорту на інший», – розповідає Марія Ясінська.

За її словами, запропонована система монетизації – непогана. Питання в тому, чи буде вона ефективно реалізована.

«Я не впевнена, що мені повернуть всю затрачену на проїзд суму. Де ми візьмемо стільки грошей? Я безробітна. Окрім витрат на проїзд, маю оплачувати дітям харчування, школу, гуртки. Приміром, старший син малює і грає на фортепіано. Другий син футболом займається. Донечка відвідує танцювальний гурток, займається академічним співом», – пояснює Марія Ясінська.

Що думають перевізники?

Запровадження системи монетизації вигідне для перевізників і пасажирів, бо гроші на компенсацію проїзду братимуть з бюджету, переконаний президент ГО «Союз перевізників України» Валентин Демчук. А ще, каже, монетизація зняла б напругу, яка нині існує між водієм та пасажиром.

Пасажир відчуватиме себе комфортніше, адже зможе самостійно заплатити за проїзд. У свою чергу, водій не нервуватиме

«Пасажир відчуватиме себе комфортніше, адже зможе самостійно заплатити за проїзд. У свою чергу, водій не нервуватиме, тому що знатиме, що везе платного пасажира. Часто водії, побачивши посвідчення пільговиків, обурюються. Тому що таких людей багато, а виторгу в касу мало», – впевнений Валентин Демчук.

На його думку, завдяки монетизації водії автобусів отримуватимуть гроші за проїзд від пільговиків щодня, а не раз на рік, як це буває. І додає: незважаючи на постанову уряду, запровадження монетизації не є обов’язковим. Кожна територіальна громада вирішуватиме самостійно, чи бути такому нововведенню.

«Можливість запровадити монетизацію в органів місцевого самоврядування є, але я не бачу бажання з їхнього боку це зробити. Адже така система потребує додаткових бюджетних витрат. Якщо взяти середній обласний центр, то витрати сягатимуть приблизно 150 мільйонів гривень на рік. Чи зможуть місцеві бюджети передбачити ці кошти, важко сказати», – міркує Валентин Демчук.

Чи бути у Києві електронній системі розрахунку?

За словами члена Комісії з питань транспорту Київської міської ради Сергія Майзеля, нині в Україні право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті мають 37 категорій громадян. У столиці цей перелік поповнили школярі. У Києві кількість пільгових поїздок на місяць буде більшою за норму, прописану в законі, додає Майзель.

«Можливо, встановлять приблизно до 60 пільгових поїздок у громадському транспорті. Хоча, думаю, що в Києві обмежень не буде. Адже міський пенсіонер може здійснювати набагато більше поїздок вдень, аніж сільський. Все залежатиме від місцевих бюджетів і їхньої готовності підтримувати людей, наділених пільгами від держави», – додає фахівець.

Сергій Майзель впевнений: система компенсацій проїзду у громадському транспорті запрацює у повному обсязі, якщо у столиці з’явиться система електронного розрахунку.

Люди користуватимуться одним проїзним у всіх видах транспорту. У свою чергу, електронні компостери фіксуватимуть кількість поїздок пільговика і, відповідно, суму грошей, яку він має отримати. Допоможуть у цьому валідатори. Їхню роботу нині тестують. Електронний квиток планують запровадити восени цього року. Ціна новації близько 100 тисяч гривень на одну рухому одиницю транспорту.

«У вересні ми вже побачимо перший наземний громадський транспорт обладнаний валідаторами і приєднаний до системи. До кінця року можна буде користуватися не тільки транспортною, але й банківською карткою», – повідомляє Сергій Майзель.

Переобладнати власні авто приватні перевізники мають самотужки. Однак, у більшості водіїв немає грошей на систему електронного квитка, наголошує президент ГО «Союз перевізників України» Валентин Демчук.

«Перевізники не готові витрачати свої кошти на систему електронного квитка. Оскільки більшість з них на сьогоднішній день виживають. Потрібно вирішувати інші питання: як можна відремонтувати транспортний засіб, заплатити достойну зарплату водієві, організувати технічний огляд автомобіля. Що стосується додаткових витрат на електронний квиток, то я вважаю, що це має відбуватися за кошти місцевого самоврядування, або за державні кошти», – зазначає Демчук.

Монетизація пільг на проїзд очікують запровадити за місяць. Доопрацювати відповідну постанову має Міністерство соціальної політики.