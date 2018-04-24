Вартість проїзду у наземному транспорті в Києві хочуть підняти до 8 гривень – ЗМІ

«Київпастранс» має намір підняти вартість проїзду у наземному комунальному транспорті до 8 гривень, повідомляють «Українські новини», посилаючись на фінансовий план комунального підприємства на 2018 рік.

За даними інформаційного агентства, згадані нововведення планують упровадити з 15 липня після громадських обговорень проекту рішення, який буде розроблений КМДА.

«У результаті «Київпастранс» прогнозує одержати 1 117,4 мільйонів гривень доходів від перевезення пасажирів за підсумками 2018 року, що на 59,1% більше, ніж у планах на 2017 рік, і на 53,7% більше від фактичних показників за 2017 рік», – йдеться у повідомленні.

Наразі вартість проїзду у столичних автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулерах становить 4 гривні за поїздку, міських електричках – 5 гривень, а єдиний разовий квиток на перевезення пасажирів у міській електричці та трамваях на маршрутах № 4, 5 або в автобусах № 59, 60, 61 коштує 7 гривень.