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Устаревшие «Руты», свои маршрутки «Донбасс» и участившиеся проверки контроллеров. Несмотря на боевые действия в оккупированном Донецке, общественный транспорт здесь курсирует практически по всем прежним маршрутам (кроме как в сторону аэропорта). В каком же состоянии автобусы и маршрутные такси, и довольны ли горожане работой местных перевозчиков? Об этом специально для Радио Донбасс.Реалии пишет блогер из оккупирвоанного Донецка.

Исходя из мониторинга марок маршруток и автобусов, встречающихся в шахтерской столице, самой популярной здесь является БАЗ А079 «Эталон». Эту модель разрабатывают на Бориспольском автозаводе Киевской области с 2006 года. «Эталон» работает на дизеле и в зависимости от модификации имеет 19-24 сидячих мест. Кстати, именно на таких перевозят пассажиров из Донецка, направляющихся в Украину через блокпосты «Гнутово», «Перлына» (Новотроицкое) и другие. В большинстве своем донецкие «Эталоны» сильно устарели.

Запчасти и для «Эталонов», и для «Рут» остались по украинскую сторону линии разграничения

Маршрутки «Рута» – также одни из самых востребованных в городе. Этот автобус на 19 мест выпускается на Часов-Ярском ремонтном заводе близ Бахмута (то есть тоже на подконтрольной Украине территории). Эта марка представляет собой удлиненную «Газель», а из-за большой площади застекления, в народе ее прозвали «аквариумом на колесах». Наиболее встречающиеся сейчас в Донецке модели – «Рута-20» и «Рута-22», соответственно, 2006 и 2008 годов выпуска. То есть запчасти и для «Эталонов», и для «Рут» остались по украинскую сторону линии разграничения.

Также по городу сейчас передвигаются автобусы ПАЗ

Также по городу сейчас передвигаются автобусы российского производителя «Павловский автобус» – ПАЗ. Чаще остальных встречается именно модель ПАЗ-4234 2002-го года выпуска вместимостью 30 посадочных мест. Такие марки закреплены на маршруте №11 (автостанция «Центр» – микрорайон «Восточный») и №20 («Центр» – автостанция «Буденновская»).

Остались еще в оккупированном Донецке и украинские «Богданы»

Остались еще в оккупированном Донецке и украинские «Богданы» 2003, 2010 и 2011 годов выпуска, вместимостью от 15 до 26 человек. «Богданы», как правило, курсируют на городских маршрутах №16 (автостанция «Крытый рынок» – «ж/д Вокзал», №63 («Крытый рынок» – поселок Грабари) и №42а («Центр» – психоневрологическая больница №1).

Реже можно увидеть зарубежные маршрутки – немецкие Volkswagen и Mercedes-Benz.

Автобус родом из Донецка оказался чуть-чуть переделанным ПАЗом

По всем телеканалам показывали сюжет: Захарченко лично едет по улицам города за рулем нового автобуса. Как выяснилось позже, машины были собраны на базе российских «ПАЗ-3204»

А с недавних пор по городскому маршруту №4 («Центр» – проспект Мира) ездят новые автобусы «Донбасс» белого цвета, якобы собственной сборки. В этой модели 21 посадочное место.

Впервые об их производстве заговорили летом 2017-го. Тогда местные СМИ писали, что завод «Донецкгормаш» начал выпуск своих автобусов. А по всем сепаратистским телеканалам показывали один и тот же сюжет: главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко лично едет по улицам города за рулем нового автобуса. Однако, как выяснилось позже, машины были собраны на базе российских «ПАЗ-3204».

В Донецке в них лишь установили сиденья и поручни, а также наклеили на капоте само название «Донбасс». Тогда же первые четыре новых автобуса отправили в Горловку.

Состояние донецких автобусов и маршрутных такси, курсирующих по главным «артериям» города, можно оценить как хорошее и удовлетворительное. Чего нельзя сказать о маршрутках, которые ездят в отдаленные районы. Зачастую они уже давно подлежат ремонту: из щелей продувает, крыша течет, стекла разбитые, в полу тоже дырки. Однако дончане привыкли терпеть и многое прощать, поэтому радуются, что их транспорт вообще ходит.

Сложнее всего добраться домой после 20:00, а зимой – и после 18:00

За проезд в городском транспорте оплачивают при входе. Вообще водители проездные билеты не выдают, однако при желании пассажира могут таковой без проблем предоставить. В марте этого года в соседней Макеевке из-за новшества местных так называемых «чиновников» назрел транспортный коллапс: там нужно было в кассах покупать «междугородние билеты» на маршруты №121, 111 и 107, чтобы доехать до Донецка (Макеевка – город-спутник Донецка, расположен очень близко – ред.). Люди стояли в очереди по часу на холоде. В автобус можно было сесть лишь по соответствующему билету. Через несколько дней из-за многочисленных жалоб макеевчан нововведение отменили и вернули привычную оплату за проезд.

В мирное время можно было свободно уехать до 23:00

Что касается периодичности движения автобусов, то все зависит от времени суток и конкретно взятого маршрута. Естественно, в утренние и вечерние часы-пик, когда люди добираются на работу и возвращаются домой, ехать непросто почти на всем транспорте. Днем автобусы полупустые. А вот после 20:00 добраться домой проблематичней, так как маршрутки ходят крайне редко, или не ездят вовсе. Хотя в мирное время можно было свободно уехать до 23:00. Зимой же в Донецке сложно добираться уже после 18:00.

Есть автобусы, которые по-прежнему ходят с периодичностью 5-10 минут. Это – №11, 42а, 26 («Центр»-ж/д вокзал), 76 («Центр» – улица Островского), 37 (микрорайон Широкий – ж/д вокзал). Некоторые перевозчики после прихода в город подконтрольной России власти стали ходить намного реже. Некогда популярный маршрут №36 («Центр» – «Мотель») теперь можно дожидаться по 20 минут, хотя до недавнего времени он ездил каждые 5 минут. Подобная ситуация сложилась и с маршрутками №35а (ж/д вокзал – микрорайон Широкий). Постоянно битком набиты маршрутки №41 («Центр» – Абакумова) по факту курсируют через 15-20 минут. Муниципальные автобусы в этом же направлении ездят лишь каждые 30-45 минут. Проблемным остается и курс №73 (микрорайон Широкий – проспект Партизанский). Согласно новому графику, автобус набирает пассажиров лишь раз в 40-50 минут. Привычные маршрутки по этому направлению убрали еще с 2015 года.

Фиолетовые троллейбусы, курсирующие по главной улице Артема, напоминают время проведения «Евро-2012» в Донецке

Трамваи и троллейбусы центральных направлений ходят относительно часто, каждые 5-10 минут. Большинство из них в хорошем состоянии. Фиолетовые троллейбусы №2 (ДМЗ – ж/д вокзал), курсирующие по главной улице Артема, напоминают время проведения «Евро-2012» в Донецке. А вот, к примеру, троллейбусы №10 и №17, двигающиеся по улице Университетской, можно ожидать по 10-15 минут. Их внешний вид и салон оставляет желать лучшего. То же самое касается и троллейбусов №7 и 11, отправляющихся от конечной, проспекта Гурова. Устарели и трамваи по маршруту №3 (улица Красноармейская – завод «Донгормаш»), №8 (Красноармейская – улица Петровского), №10 (улица Горького – микрорайон «Восточный»). Они тоже стали ходить крайне редко.

В конце прошлого года руководители группировки «ДНР» заявили, что «Донецкий электротехнический завод» (ДТЭЗ) в ближайшее время начнет собирать свои трамвайные вагоны. Причем, первые такие «модернизированные трамваи» появятся уже в текущем году. Более того, по плану вагоны будут энергоэкономичными, способные уменьшить использование электроэнергии до 40%. При этом в так называемом «Минпромторге» сами признались, что нынешние трамваи довольно изношены. На сегодня дефицит такого вида транспорта составляет около 100 единиц.

В общественном транспорте участились рейды контроллеров

В общественном транспорте участились рейды контроллеров. Активней всего проверяют троллейбусы по второму направлению и трамваи – по первому. Штраф за безбилетный проезд или за некомпостированный талон – 60 рублей (около 30 гривен).

По сравнению с довоенным периодом, общественный транспорт сегодня ходит нечасто, но относительно стабильно, поэтому в целом горожане довольны его работой. Стоимость проезда также остается приемлемой: цена билета на трамвай или автобус – 3 рубля (1,5 грн), проезд в маршрутке – 9 рублей (4,5 грн). Среди главных претензий местных жителей – чтобы маршрутные такси работали стабильно вечером – хотя бы до 21:00. Можно перебросить несколько машин на другие направления в отдаленные районы, ведь зачастую на конечных можно увидеть сразу несколько машин одного маршрута, которые простаивают в «отстое» в то время, как по остальным направлениям люди вынуждены стоять подолгу в очередях в ожидании своего перевозчика. Однако пока подконтрольное России транспортное «руководство» города не эти замечания не реагируют.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)