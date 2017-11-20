Автор Радио Донбасс.Реалии в Донецке

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На сегодняшний день выехать из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей можно только автобусами, микроавтобусами и легковыми автомобилями. Поэтому там активно развивается транспортный бизнес по перевозке пассажиров. Осуществляет его так называемое «государственное предприятие» «Автовокзалы Донбасса», которое подчиняется группировке «ДНР», а также десятки других частных компаний и перевозчиков. Но, несмотря на отсутствие аэропорта, блокировку железнодорожных и автобусных сообщений между подконтрольной Украине территорией и «серой зоной», в Донецке продают автобусные, железнодорожные билеты и даже билеты российских авиалиний.

Все столбы, доски объявлений и стенки общественного транспорта в Донецке буквально увешаны пестрыми листовками о частных пассажирских перевозках в разные направления. Подобная ситуация и на страницах соцсетей, и «городских сайтах», где предлагают международные автобусные поездки по приятным ценам.

На «государственном» уровне автобусными перевозками занимается предприятие «Автовокзалы Донбасса», которое подчиняется группировке «ДНР». Билеты на автобус можно забронировать на их сайте или в отделениях «Почты Донбасса», а позже выкупить в кассе. Так, с донецких автовокзалов, кроме ежедневных поездок к блокпостам «Майорск», «Гнутово, «Новотроицкое», «Александровский» и к ближайшим неподконтрольным городам Донецкой области, рейсовые автобусы также заезжают в Россию. Стоит отметить, что все международные сообщения, хотя представляют небольшой перечень направлений, проходят через российскую границу.

Выбор у населения – от крупных российских городов до курортных рейсов. Стоимость билетов зависит от перевозчика и места покупки. Наиболее высокие цены на перевозки устанавливают частные фирмы. Самыми дешевыми будут билеты из Донецка в Ростов-на-Дону и Таганрог – 400-500 рублей (175-220 гривен). Доехать до Москвы, Тулы, Курска, Волгограда обойдется в 1600-1800 рублей (707-800 гривен). Стоимость автобусного маршрута до Смоленска, Пензы, Самары, Тольятти начинается от 3000-3300 рублей (1300-1500 гривен), Нижний Новгород и Казань – 3500-3800 рублей (1500-1700 гривен).

Добраться до Сочи, Адлера можно от 2000-2400 рублей (880-1100 гривен), в то время как стоимость билетов на также оккупированный Россией полуостров Крым варьируется от 1800 до 2300 рублей с пассажира (800-1000 гривен).

Железнодорожного сообщения с Россией у «ЛНР» и «ДНР» нет

Железнодорожный транспорт на подконтрольной группировке «ДНР» территории – это пригородные электропоезда, которые связывают небольшие станции провинциальных городов в пределах «ДНР». Среди них – Ясиноватая, Иловайск, Углегорск, Байрак, Дебальцево… А с 13 ноября сепаратистские сайты заговорили о назначении «межреспубликанских поездов», которые будут курсировать между станциями ОРДЛО. Это также называют «первым международным маршрутом с «ЛНР». Поезда представлены сообщением «Дебальцево – Мануиловка», «Мануиловка – Дебальцево» и «Дебальцево – Фащевка», «Фащевка – Дебальцево».

На территорию Донецкой области, подконтрольную Украине, и территорию России эти поезда не ходят, изолировав так называемую «республику». Хотя главарь незаконного вооруженного формирования «ДНР» Александр Захарченко недавно заявил о возможном запуске (в будущем) ж/д сообщения с Российской Федерацией, где первое направление – Ростов-на-Дону.

Куда можно улететь?

Этот российский город также связывают с авиабилетами. Ведь донецкие «Центральные авиакассы» продают дончанам билеты на авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Чебоксары, Тбилиси, Баку, Сочи и Крым из аэропорта Ростова. И хотя на сайте компании упоминается про возможный вылет из Харькова, Днепропетровска и Киева, чтобы посетить Германию, Турцию, Армению, Грузию, Беларусь, билет предлагают приобрести российских авиалиний с вылетом из Ростова или Москвы.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)