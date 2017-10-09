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Постоянные обстрелы, отсутствие медицинской помощи, работы и продуктов. Сотни людей живут в поселках у линии разграничения без элементарных условий. Нередко мирные жители гибнут от бомбежек и шальных пуль. Последний такой случай произошел в поселке Зайцево. Он разделен линией разграничения. По информации сепаратистов группировкой «ДНР», погиб 47-летний мужчина, сиротами остались трое детей. На подконтрольной украинскому правительству территории Зайцево также есть разрушения. Сюда стреляют каждый день, говорят местные жители.

Затишье в Зайцево – скорее, исключение. О том, что между противоборствующими сторонами заключено «школьное перемирие», здесь знают только по заголовкам газет. Но на самом деле никакой тишины нет.

У нас перемирия не ощущается

«У нас громыхает каждый день. Не переставая. У нас перемирия не ощущается», – говорит жительница Зайцево Марина.

Добраться сюда без сопровождения военных или спецпропуска нельзя. До позиций боевиков «ДНР» меньше километра. Недалеко опорные пункты украинских военных. Поэтому боевые действия здесь – привычное дело. Но бросать свои дома и уезжать люди не хотят. Боятся мародеров, объясняет Марина.

Будем дома до последнего!

«А куда уезжать? Тут все свое. Квартиры все обставлены. Куда? Для кого это все бросить? Чтобы растащили? Будем дома до последнего!», – говорит она.

Единственная дорога разбита. Транспорт ходит нерегулярно. В Зайцево нет больницы, аптеки. Единственный магазин популярностью не пользуется. Денег у людей тоже нет, потому что работать здесь негде. Живут только за счет гуманитарной помощи, собственных огородов и домашней живности.

«Здесь нет нигде работы. Стараются все, у кого-то огороды есть. Да, почти у всех огороды. У кого-то хозяйство», – говорит житель Зайцево Игорь.

Отапливать дома приходится дровами.

До боевых действий газ не провели, а сейчас об этом даже речи не идет. Даже электроэнергия подается с перебоями, жалуется Игорь.

«Нам электричество и то выключают. Надоело! Мы 13 месяцев без электричества были. На один раз готовили, чтобы покушать и все».

Поселок Зайцево – один из немногих, который разделила линия разграничения. На языке военных это называется «серая зона». Осенью от вида разбитых дорог, разрушенных или брошенных домов и заросших неухоженных садов ощущение серости усиливается.

Чувство безысходности и постоянного страха приводит к апатии. В минувшие выходные спасатели буквально из петли достали одного местного жителя. Выжить в таких условиях людям помогают военные.

Если б не военные, то и не знала бы, что мы тогда делали

«Военные нам и медицинскую помощь оказывают, вывозят нас в больницу. По понедельникам, здесь принимают. Если б не военные, то и не знала бы, что мы тогда делали», – говорит местная пенсионерка Галина Николаевна.

Офицеры группы гражданско-военного сотрудничества привозят хлеб, продуктовые наборы и помогают в восстановлении разрушенных домов. Хотя найти общий язык с местными было нелегко.

Военные помогают отстраивать дома людей, военные помогают продуктами и транспортом

«Сначала, конечно, население было не очень хорошо настроено. Все думали, что их оставили на произвол, но сейчас уже много людей возвращается в свои дома, начинают как-то работать, дети ходят в школу. Настроения изменились в лучшую сторону благодаря тому, что военные помогают отстраивать дома людей, военные помогают продуктами и транспортом», – рассказывает командир группы подполковник Юрий Соколовский.

В Зайцево на подконтрольной правительству территории живет около 200 человек. Школы и садика здесь нет, поэтому детей каждый день возят в школу в Бахмут. Почты и отделения банка тоже нет. Но власти обещают организовать работу мобильного отделения банка, чтобы старикам не приходилось ездить за пенсией два десятка километров до ближайшего города.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)