Тактику «спаленої землі» Росія застосовувала в Сирії, використовує і на Донбасі – Шидлюх

Гості програми «Ваша Свобода»: Олексій Арестович, військовий оглядач; Віктор Шидлюх, заступник начальника управління Центрального науково-дослідного інституту ЗСУ, полковник (телефоном); Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (телефоном).

Нова зброя російських окупантів і підтримуваних ними бойовиків – умисні підпали, нова тактика «спаленої землі» – так називають у штабі української воєнної операції на Донбасі спровоковані обстрілами масштабні пожежі, які останніми днями знищують поля, лісосмуги житлові будинки і цілі населені пункти поблизу лінії розмежування. Тим часом лідери «Нормандської четвірки» у телефонному режимі напередодні домовилися про новий режим припинення вогню, так зване «шкільне» перемир’я. Експерти пояснюють: метод «спалення землі» – звичайна тактика Росії. Так вона діяла в Сирії, так поводиться і на Донбасі. Втім, шкоди це завдає населенню, а не Збройним силам України.

Юрій Матвійчук: Зайцеве, Жованка, Водяне, Новокам’янка, Піски – це, мабуть, неповний перелік селищ, які потрапили спочатку під вогонь бойовиків, який спричинив пожежі і безпосереднє знищення житлових будинків, цивільного населення вогнем. Що це за тактика «спаленої землі»? Яка її мета? Це боротьба проти цивільного населення?

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Йде снайперська війна і війна патрулів. Ми перемагаємо в цій війні давно і впевнено. Вони несуть величезні втрати

​Олексій Арестович: Це боротьба у «сірій» зоні. І найбільше дошкуляє обом сторонам, тобто і їм, і нам, так звана діяльність розвідувальних органів тобто розвідки, і снайперів. Там йде переважно снайперська війна і війна патрулів, які зустрічаються одне з одним. Ми перемагаємо в цій війні давно і впевнено. Вони несуть величезні втрати.

Розвідувальний орган або снайпер завжди ховаються або у лісосмузі, або у кущах. Раніше це використовувалося локально, якщо треба вигнати снайперську пару з ліска, а зараз вони, мабуть, зрозуміли, що це можливо як тактика взагалі на фронті, тож розпочали цю діяльність, зважаючи на погодні умови.

Вони спалюють так, щоб не можна було довести або складно було довести їх провину. (Місія ОБСЄ – ред.) я думаю, що зазначить це. Але довести це буде дуже складно – завжди можна буде звинуватити погодні умови, наприклад. Це чисто по плану. Населення має постійно обурюватися. Генеральна ціль цієї всієї кампанії, щоб населення казало українським військовим: залиште нас, тому що від вас тут суцільні біди!

– Пане Тука, яка зараз ситуація на Донеччині з пожежами? Чи вдається локалізувати вогонь? Скільки житлових будинків, мешканців і населених пунктів потерпіли від вогню?

За останні дні на Донеччині близько 80 будівель було знищено вогнем. Варварські дії застосовуються з боку терористів

​Георгій Тука: За останні дні на Донеччині близько 80 будівель було знищено саме вогнем. У країні і так пожежонебезпечна ситуація, а варварські дії, які застосовуються з боку терористів, наражають на ще більшу небезпеку – розповсюдження пожежі іншими територіями області.

«Килимове бомбардування» – така ж тактика тільки з застосуванням артилерії. Піски, Опитне, Водяне майже вщент знищені. І картина візуально виглядає дуже жахливо

Є щодо авіації термін «килимове бомбардування», а це така ж тактика тільки з застосуванням артилерії. Взагалі впродовж цих років населені пункти Піски, Опитне, Водяне майже вщент знищені. І картина візуально виглядає дуже жахливо. Якщо хочемо побачити практику, яку застосовують росіяни, варто подивитися на наслідки застосування авіації, наприклад, в Алеппо, коли ціле місто припинило існувати.

Приватний сектор, який піддається обстрілам, мешканцями не використовується

Допомогою місцевим мешканцям займаються військо-цивільні адміністрації. До нас (у міністерство – ред.) поки що з офіційним проханням про якусь додаткову допомогу ніхто не звертався. Фінансових і матеріальних засобів в області зараз вистачає. Але в більшості, слід зауважити, приватний сектор, який піддається таким обстрілам, мешканцями не використовується.

– Пане Арестович, Ви сказали, що ця спалена земля має військово-тактичний сенс – оголити лінію розмежування. Це може бути підготовкою до наступу?

Вони не здатні на нас наступати, маємо перевагу у зоні АТО. Будь-який наступ технічно неможливий

​Олексій Арестович: Вони не здатні на нас наступати, тому що ми маємо перевагу у зоні АТО. Будь-який наступ технічно неможливий і військовим чином неможливий.

– Напередодні глави та уряди держав у «нормандському форматі» зійшлися на думці, що варто оголосити новий режим припинення вогню. Саме зараз у Мінську засідання тристоронньої контактної групи, яка й має затвердити так зване «шкільне перемир’я». Наскільки ефективні такі оголошення «перемир’я»?

Перемир’я завжди оголошується, коли маємо випередити їх у провокаціях до початку шкільного року, а також перед Днем Незалежності

​Олексій Арестович: Перемир’я завжди оголошується, коли ми маємо випередити їх у певних діях, наприклад, у провокаціях до початку шкільного року, а також перед Днем Незалежності. Це тактика з нашого боку – уряд проголошує перемир’я або однобічне, або пропонує перемир’я. Тобто звинуватити українську сторону, що ми обстріляли шкільне подвір’я у Донецьку, коли на День Незалежності відкрили вогонь, на міжнародному рівні оголосивши про припинення вогню, буде важкувато.

– Пане Шидлюх, День Незалежності вже завтра. Наскільки найближча доба є небезпечною, з точки зору ескалації конфлікту?

Віктор Шидлюх: Ми готові до будь-яких провокацій. Ми пам’ятаємо 2014 рік, коли зі святами було пов’язане вторгнення Російської Федерації. Будемо сподіватися, що цього разу вони не здійснять цього – ще в 2014-у, що в 2015 році ЗСУ знаходяться на місці.

– Пане Шидлюх, головна мета тактики «спаленої землі» – це завдавання якомога більших матеріальних збитків чи військово-тактично очистити «сіру» зону, лінію зіткнення від ДРГ чи снайперів?

Пожежі застосовували завжди під час нашої війни. Саме зараз ескалація цього тактичного прийому

​Віктор Шидлюх: Їх (пожежі – ред.) застосовували вони завжди під час нашої війни. Але саме зараз відбувається ескалація цього тактичного прийому. Це не новий тактичний прийом для Російської Федерації. У Сирії застосовували і хімічну зброю, і випалювали міста. Зараз це чергове підтвердження, що Російська Федерація використовує такі методи боротьби, оскільки місцеві проти своїх людей не застосовували б таку зброю.

Стріляють по населених пунктах, де у нас не стоять військові. Під прикриттям пожеж починають потужні обстріли наших позиції

Вони стріляють по населених пунктах, де зазвичай у нас не стоять військові. Використовують і в тактичному плані – під прикриттям пожеж починають потужні обстріли наших позиції. Щойно приберуть врожай з полів, я сподіваюся, не буде вже у них можливості використовувати таку тактику.

Іншого, ніж шкоди місцевим жителям, не зроблять. Для ЗСУ і їхньої потуги мають низький ефект

Іншого, ніж шкоди місцевим жителям, не зроблять. Для ЗСУ і їхньої потуги мають низький ефект. Інакше, ніж грубим порушенням норм гуманітарного права, не назвеш.

– Пане Арестович, останнім часом досить таки зросла міжнародна активність довкола Донбасу, України. Якийсь синергетичний ефект вони всі можуть дати?

Характер посилення санкцій мають завалити режим Путіна. 10 міністрів оборони приїжджає підтримати Україну на параді!

​Олексій Арестович: Характер посилення санкцій парламенту США щодо Росії такий, що вони мають завалити режим Путіна. Це послідовні кроки за єдиним задумом... 10 міністрів оборони приїжджає на нараду і підтримати Україну на параді! Я не пам’ятаю взагалі років за 20, де у світі була би така безпрецедентна подія, як 10 міністрів оборони збиралися на військовий парад

Світ відпрацьовує на всіх рівнях дуже вдало. Україна зараз найбільша військова потуга

Якщо порівнювати з кримською кризою і з кризою на Донбасі, то зараз світ відпрацьовує на всіх рівнях – від стратегічного до тактичного – дуже вдало, наприклад, білоруську кризу, яка де-факто вже розпочалася, і подальшу гарячу військово-політичну осінь, події взагалі у Чорноморському регіоні і в Східній Європі. Тому що Україна зараз найбільша військова потуга.

І вже є явище, про яке ми можемо казати. Всі сусіди, які маленькі – від Румунії до Грузії, Молдови, Білорусі, країн Балтії – орієнтуються насамперед на Україну. Розуміють: чим більше ворог проллє крові тут, тим менше у нього буде бажання лізти до них.

Від Румунії до Грузії, Молдови, Білорусі, країн Балтії – орієнтуються на Україну. Чим більше ворог проллє крові тут, тим менше буде бажання лізти до них

Американці чітко розуміють: не вкладуться зараз в оборону України, потім власними зусиллями вкладатимуться у безпеку Європи. Безпрецедентна підтримка йде. На міжнародному полі ми граємо дуже-дуже вдало. Я такого не очікував. Дуже скептично ставився до здатності українського військово-політичного керівництва вправлятися з цими питаннями. Але клас гри дуже потужний!