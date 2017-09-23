Бойовики обстріляли житлові квартали Зайцева і Гранітного – СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) повідомляє про обстріли підтримуваними Росією бойовиками житлових кварталів Зайцева і Гранітного Донецької області.

«22 вересня близько 21:30 під час обстрілу позицій підрозділів Збройних Сил в районі населеного пункту Зайцеве-Північне під вогонь противника також потрапили його житлові квартали. Внаслідок обстрілу НЗФ ОРДО з ручних протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї пошкоджено дах житлового будинку по вулиці Майорська, 27. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав», – мовиться у повідомленні.

Українська сторона також повідомляє про обстріл житлових кварталів Гранітного, який стався у цей же час.

«Внаслідок обстрілу з крупнокаліберних кулеметів НЗФ ОРДО від запалювального боєприпасу загорівся житловий будинок по вулиці Куїнджі, 18. Пожежу вдалося локалізувати силами місцевих мешканців. На щастя, ніхто з цивільного населення не постраждав», – зазначають у СЦКК.

Підтримувані Росією бойовики наразі цих звинувачень не коментували.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.