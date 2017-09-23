На Донбасі за добу поранений український військовий – штаб АТО

Українська сторона повідомляє про поранення одного свого військового через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі упродовж минулої доби.

За інформацією штабу української воєнної операції, сепаратисти 27 разів порушили перемир’я на донецькому і приморському напрямках. На луганському напрямку, за інформацією штабу, наприкінці доби зберігалася тиша.

«Українські військові 19 разів жорстко відповідали ворогу із зброї, не забороненої мирними домовленостями», – повідомили у штабі АТО.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у 20 порушеннях за минулу добу. Луганські сепаратисти кажуть про 9 таких випадків.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.