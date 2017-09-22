Бойовики на Донбасі здійснили 16 обстрілів за добу – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 21 вересня підтримувані Росією бойовики 16 разів порушили перемир’я. «Під час 12 обстрілів сили АТО відкривали вогонь у відповідь, адже була пряма загроза життю наших воїнів», – повідомляє штаб.

Втрат серед українських військових 21 вересня не було, ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ДНР» заявляють про бій поблизу Горлівки, в угрупованні «ЛНР» стверджують що в прилеглому до Луганська селищі Красний Яр внаслідок мінометного обстрілу згорів житловий будинок.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.