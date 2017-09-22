Штаб: на Донбасі сьогодні поранений український військовий

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі підтримувані Росією бойовики не припиняють обстріли українських позицій, поранений військовий.

Як повідомляє прес-центр штабу, на приморському напрямку сепаратисти із мінометів калібру 120 та 82 міліметри обстрілювали опорні пункти українських військових біля Красногорівки, а з гранатометів – біля Талаківки.

У штабі зазначають, що на донецькому напрямку бойовики кілька разів з гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали Авдіївську промзону та підступи до Зайцевого.

«Близько 9 ранку, внаслідок ворожого вогню зі стрілецької зброї, біля Невельського отримав поранення один український захисник. Зараз він перебуває у військово-медичному лікувальному закладі, стан його здоров’я задовільний», – йдеться у повідомленні.

На луганському напрямку зафіксований один обстріл поблизу Кримського, додають в прес-центрі.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах минулої доби 14 населених пунктів. В угрупованні «ЛНР» заявили, що українські військові минулої доби 12 разів порушили режим тиші.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.