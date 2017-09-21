Штаб: сьогодні ситуація на Донбасі була «відносно спокійною»

У штабі АТО заявляють, що сьогодні ситуація у зоні бойових дій на Донбасі залишалася «відносно спокійною».

Якповідомляє прес-центр штабу, від півночі підтримувані Росією бойовики тричі порушили режим тиші, всі обстріли зафіксовані у темну пору доби.

За даними штабу, бойовики з великокаліберних кулеметів здійснювали обстріли біля Талаківки, з стрілецької зброї – біля Павлополя.

Крім того, на луганському напрямку, на околицях Донця, сепаратисти обстріляли позиції українських військових з автоматичного гранатомета, додають у штабі.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах з мінометів низки населених пунктів, зокрема Пікузів (бойовики називають це село старою назвою «Комінтернове»), Сосновського, Зайцева. В угрупованні «ЛНР» заявили, що українські військові минулої доби три рази порушили режим тиші.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.