Міністерство охорони здоров’я розробило низку ініціатив для реабілітації людей, які одужали від коронавірусної хвороби, заявила на брифінгу 12 квітня заступниця міністра Ірина Микичак.

Вона вказала на те, що COVID-19 – це поліорганне захворювання, яке вражає серцево-судинну нервову та ендокринну систему, а також може спричиняти психоемоційні розлади. Відтак після одужання колишні хворі потребують спостереження на предмет можливих ускладнень і відновлення.

З огляду на це Всесвітня організація охорони здоров’я, за словами чиновниці, сформувала рекомендації щодо реабілітації постраждалих, на які в тому числі спирається міністерство.

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«МОЗ також сформувало низку ініціатив, які дозволять створити в Україні дієву систему реабілітації пацієнтів після перенесеної коронавірусної хвороби. Міністром охорони зоров'я Максимом Степанович було створено робочу групу... Вже є напрацьовані рекомендації з урахуванням світового досвіду рекомендацій ВООЗ, зокрема, у співпраці з Державним експертним центром розроблено стандарт медичної допомоги з реабілітації пацієнтів із COVID-19 та реконвалесцентів. Цей стандарт надіслано для опрацювання і обговорення в регіональні департаменти охорони здоров’я і він буде погоджений найближчим часом у структурних підрозділах і відповідних відомствах, які дотичні до цього напрямку роботи», – розповіла вона.

Крім того, додала Микичак, МОЗ передало Національній службі здоров’я України пропозиції щодо створення нового пакету медичних послуг з реабілітації для надання допомоги пацієнтам після перенесеної коронавірусної хвороби.

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«МОЗ також доручило керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я, тобто департаментам, управлінням обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації, забезпечити осіб, які перенесли середню і важку форму захворювання на COVID-19, послугами з реабілітації, визначити і затвердити мережу закладів охорони здоров’я, в тому числі санаторно-курортних закладів місцевого підпорядкування, для забезпечення доступу всім пацієнтам, які скеровуються для того, щоб отримати таку спеціалізовану допомогу», – каже заступниця міністра.

Таким чином, підсумувала вона, пацієнти вже можуть отримати допомогу з постковідною реабілітацією, але МОЗ планує «розширити роботу» в цьому напрямку.

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 861 105 людей. Летальних випадків – 37 301.