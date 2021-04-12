В Україні за тиждень спостерігалися пікові навантаження на службу екстреної меддопомоги – МОЗ

В Україні упродовж тижня спостерігалися пікові навантаження на службу екстреної медичної допомоги, повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

«Ми впродовж останнього тижня маємо пікові навантаження на службу екстреної медичної допомоги. У нас високий рівень госпіталізації. Якщо говорити про «екстренку», то це в середньому практично щодоби в останній тиждень 17-19 тисяч виїздів бригад екстреної медичної допомоги», – сказала Микичак.

Вона повідомила, що при цьому в деяких областях спостерігається зниження навантаження на службу екстреної допомоги, зокрема це Івано-Франківська та Закарпатська області.

За час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 1 861 105 людей. Летальних випадків – 37 301.