Олімпійські ігри: у Токіо підготують окремий готель для спортсменів із COVID-19

У Токіо планують підготувати окремий готель для спортсменів-учасників Олімпійських ігор, які матимуть легкі симптоми коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє новинна агенція Kyodo.

Агенція посилається на неназваних чиновників, «обізнаних із планами». За повідомленням, організатори працюють над підготовкою 300 номерів у готелі поблизу олімпійського містечка.

Ці номери будуть призначені для спортсменів та персоналу, які мають симптоми захворювання, але не потребують госпіталізації. Планується, що вони загалом проведуть у готелі 10 днів на карантині. Олімпійський комітет розглядає можливість зарезервувати весь готель для цієї потреби.

Читайте також: Антисемітизм Гітлера, розстріл у Мексиці та війни Путіна: хто та чому раніше бойкотував спортивні змагання?

Також планується підготувати до 30 спеціальних автомобілів, де буде передбачений захист водіїв від зараження, щоб транспортувати пацієнтів із COVID-19 до готелю.

Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо мали відбутися влітку 2020 року, проте через пандемію їх перенесли. Олімпіада запланована цьогоріч із 23 липня до 8 серпня, Паралімпіада – з 24 серпня до 5 вересня.