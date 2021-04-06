КНДР відмовилася брати участь в Олімпіаді в Токіо

Північна Корея не братиме участі в літніх Олімпійських іграх у Токіо. Таке рішення влада КНДР пояснила бажанням захистити своїх спортсменів від пандемії COVID-19, повідомляє інформагенція Yonhap.

«КНДР вирішила не брати участь у 32-х Олімпійських іграх, щоб захистити наших спортсменів від глобальної кризи в галузі охорони здоров’я, пов’язаної з коронавірусом», – ідеться в заяві Міністерства спорту КНДР. Рішення було ухвалене на засіданні Олімпійського комітету КНДР, яке відбулося 25 березня в Пхеньяні.

На початку березня президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що Олімпіада в Токіо може посприяти відновленню діалогу з Пхеньяном, а також відновленню відносин КНДР зі США та Японією.

Олімпійські ігри в Токіо були перенесені на рік через пандемію, вони відбудуться з 23 липня до 8 серпня. У березні 2021 року організатори вирішили не пускати на Олімпіаду вболівальників із інших країн.