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06 квітня 2021, Київ 10:38
Новини | Спорт

КНДР відмовилася брати участь в Олімпіаді в Токіо

Лідер КНДР Кім Чен Ин із північнокорейськими спортсменами

Північна Корея не братиме участі в літніх Олімпійських іграх у Токіо. Таке рішення влада КНДР пояснила бажанням захистити своїх спортсменів від пандемії COVID-19, повідомляє інформагенція Yonhap.

«КНДР вирішила не брати участь у 32-х Олімпійських іграх, щоб захистити наших спортсменів від глобальної кризи в галузі охорони здоров’я, пов’язаної з коронавірусом», – ідеться в заяві Міністерства спорту КНДР. Рішення було ухвалене на засіданні Олімпійського комітету КНДР, яке відбулося 25 березня в Пхеньяні.

На початку березня президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що Олімпіада в Токіо може посприяти відновленню діалогу з Пхеньяном, а також відновленню відносин КНДР зі США та Японією.

Олімпійські ігри в Токіо були перенесені на рік через пандемію, вони відбудуться з 23 липня до 8 серпня. У березні 2021 року організатори вирішили не пускати на Олімпіаду вболівальників із інших країн.

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