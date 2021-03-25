Естафета олімпійського вогню стартувала у Фукусімі

Естафета вогню відкладених через пандемію COVID-19 Олімпійських ігор розпочала свою подорож Японією і рухається до місця відкриття у Токіо 23 липня.

121-денна естафета почалася в північно-східній префектурі Фукусіма, яка була зруйнована землетрусом 2011 року.

Першою факел з олімпійським вогнем пронесла Азуса Івасимідзу, яка входила до складу збірної Японії з футболу серед жінок, яка виграла чемпіонат світу в 2011 році.

Церемонія була закрита для публіки через коронавірусні обмеження, але транслювалася в прямому ефірі.

Шанувальникам рекомендували зберігати дистанцію вздовж узбіч при проходженні факела, бути у масках та утримуватися від гучних оплесків. Людей також заохочують дивитися естафету онлайн.

Організатори попередили, що зупинять або змінять маршрут естафети, якщо скупчення людей стане проблемою під час чотиримісячного дійства.

Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо мали відбутися влітку 2020 року, проте через пандемію їх перенесли. Олімпіада запланована цьогоріч із 23 липня до 8 серпня, Паралімпіада – з 24 серпня до 5 вересня.