Іноземним уболівальникам не дозволять відвідати Олімпійські ігри в Токіо

На Олімпійські ігри в Токіо, які мають відбутися влітку, не допустять глядачів з-за кордону. Відповідне рішення оголосили після онлайн-зустрічі Міжнародного олімпійського комітету, уряду Японії, уряду Токіо, Міжнародного паралімпійського комітету та місцевих організаторів.

«Ми поділяємо розчарування всіх олімпійських вболівальників з усього світу і, звичайно ж, сімей та друзів спортсменів, які планували приїхати на Ігри», – заявив президент МОК Томас Бах.

Через пандемію Ігри, які мали відбутися минулого року, почнуться 23 липня цього року. Естафету олімпійського вогню планують розпочати 25 березня у Фукусімі з дотриманням суворих правил гігієни.

За словами виконавчого директора комітету Тоширо Муто, комітет поверне гроші закордонним фанатам, які вже купили квитки, загалом було продано 630 000 квитків.

У Японії розповсюдження коронавірусу контролюють краще, ніж у більшості країн. За даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 20 березня у Японії виявили понад 455 тисяч інфікованих, померли 8,8 тисячі.